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Análise técnica de HIVE (HIVE) hoje

Análise técnica de HIVE (HIVE) hoje

A página de Análise de HIVE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HIVE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de HIVE abaixo.

Variação de preço de HIVE (HIVE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03985---4.83%-16.62%-38.00%
Saiba mais sobre o preço de HIVE

Indicadores técnicos de HIVE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do HIVE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 14
Neutro 9
Compra 3
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 4Compra 2
Indicadores técnicos:Venda forteVenda 6Neutro 5Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03982
0.03981
R2
0.03981
0.0398
R1
0.03979
0.03979
PP
0.03978
0.03978
S1
0.03976
0.03977
S2
0.03975
0.03976
S3
0.03973
0.03975

Sinais de mercado HIVE

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.02M
$1.80 M
$1.82 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.02 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de HIVE

Entrada líquidaPreço de HIVEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12$0.03 M0.04
2026-08-11-$0.01 M0.04
2026-08-10$0.00 M0.04
2026-08-09-$0.01 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie HIVE (HIVE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o HIVE.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HIVE/USDT
$0.03985
$0.03985$0.03985
-0.47%
1.71M (USDT)
HIVE/USDC
$0.03982
$0.03982$0.03982
-0.42%
1.40M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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