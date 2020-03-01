Análise técnica de HIVE (HIVE) hoje A página de Análise de HIVE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HIVE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de HIVE abaixo. Cadastrar

Variação de preço de HIVE (HIVE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03985 -- -4.83% -16.62% -38.00%

Indicadores técnicos de HIVE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do HIVE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 14 Neutro 9 Compra 3 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 4 Compra 2 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 6 Neutro 5 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03982 0.03981 R2 0.03981 0.0398 R1 0.03979 0.03979 PP 0.03978 0.03978 S1 0.03976 0.03977 S2 0.03975 0.03976 S3 0.03973 0.03975

Sinais de mercado HIVE Volume líquido atual de ordens em aberto -0.02M $1.80 M $1.82 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.02 M Vendas ativas de 7 dias $0.02 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de HIVE Entrada líquida Preço de HIVEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 $0.03 M 0.04 2026-08-11 -$0.01 M 0.04 2026-08-10 $0.00 M 0.04 2026-08-09 -$0.01 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie HIVE (HIVE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o HIVE. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HIVE / USDT $0.03985 $0.03985 $0.03985 -0.47% 1.71M (USDT) Negociar HIVE / USDC $0.03982 $0.03982 $0.03982 -0.42% 1.40M (USDT) Negociar