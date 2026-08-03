Análise técnica de Hashflow (HFT) hoje A página de Análise de Hashflow fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HFT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hashflow abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Hashflow (HFT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.008764 -- -51.49% +3.88% -43.24%

Indicadores técnicos de Hashflow

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Hashflow em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 3 Neutro 8 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 4 Compra 9 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 4 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00875 0.00875 R2 0.00875 0.00874 R1 0.00874 0.00874 PP 0.00874 0.00874 S1 0.00873 0.00873 S2 0.00873 0.00873 S3 0.00872 0.00873

Sinais de mercado Hashflow Volume líquido atual de ordens em aberto -0.19M $1.36 M $1.55 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.23 M Vendas ativas de 3 dias $0.23 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.11M Compras ativas de 7 dias $6.75 M Vendas ativas de 7 dias $6.64 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Hashflow Entrada líquida Preço de HFTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.01 2026-08-12 -$0.09 M 0.01 2026-08-11 $0.07 M 0.01 2026-08-10 -$0.21 M 0.01 2026-08-09 -$0.22 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Hashflow (HFT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Hashflow. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HFT / USDT $0.008774 $0.008774 $0.008774 +2.42% 7.58M (USDT) Negociar