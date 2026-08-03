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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Hashflow, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Hashflow, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Hashflow (HFT) hoje

Análise técnica de Hashflow (HFT) hoje

A página de Análise de Hashflow fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HFT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hashflow abaixo.

Variação de preço de Hashflow (HFT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.008764---51.49%+3.88%-43.24%
Saiba mais sobre o preço de Hashflow

Indicadores técnicos de Hashflow

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Hashflow em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 3
Neutro 8
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 4Compra 9
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 4Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00875
0.00875
R2
0.00875
0.00874
R1
0.00874
0.00874
PP
0.00874
0.00874
S1
0.00873
0.00873
S2
0.00873
0.00873
S3
0.00872
0.00873

Sinais de mercado Hashflow

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.19M
$1.36 M
$1.55 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.23 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.23 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.11M
Compras ativas de 7 dias
$6.75 M
Vendas ativas de 7 dias
$6.64 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Hashflow

Entrada líquidaPreço de HFTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.01
2026-08-12-$0.09 M0.01
2026-08-11$0.07 M0.01
2026-08-10-$0.21 M0.01
2026-08-09-$0.22 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Hashflow (HFT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Hashflow.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HFT/USDT
$0.008774
$0.008774$0.008774
+2.42%
7.58M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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HFT
USD
USD

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