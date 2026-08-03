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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Hedera, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Hedera, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Hedera (HBAR) hoje

Análise técnica de Hedera (HBAR) hoje

A página de Análise de Hedera fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HBAR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hedera abaixo.

Variação de preço de Hedera (HBAR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.06594---4.98%-0.17%-30.57%
Saiba mais sobre o preço de Hedera

Indicadores técnicos de Hedera

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Hedera em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 8
Neutro 7
Compra 11
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 4Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.06591
0.06591
R2
0.06591
0.0659
R1
0.0659
0.0659
PP
0.0659
0.0659
S1
0.06589
0.06589
S2
0.06589
0.06589
S3
0.06588
0.06589

Sinais de mercado Hedera

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.32M
$14.79 M
$15.10 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.29M
Compras ativas de 3 dias
$7.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$6.72 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
1.07M
Compras ativas de 7 dias
$28.30 M
Vendas ativas de 7 dias
$27.24 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Hedera

Entrada líquidaPreço de HBARUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.08 M0.07
2026-08-12$0.13 M0.07
2026-08-11-$0.33 M0.07
2026-08-10-$0.52 M0.07
2026-08-09-$0.12 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HBAR/USDT
$0.06596
$0.06596$0.06596
-0.10%
1.08M (USDT)
HBAR/USDC
$0.0659
$0.0659$0.0659
-0.13%
908.35K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USD

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