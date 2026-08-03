Análise técnica de Hedera (HBAR) hoje A página de Análise de Hedera fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HBAR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hedera abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Hedera (HBAR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.06594 -- -4.98% -0.17% -30.57%

Indicadores técnicos de Hedera

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Hedera em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 8 Neutro 7 Compra 11 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 4 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.06591 0.06591 R2 0.06591 0.0659 R1 0.0659 0.0659 PP 0.0659 0.0659 S1 0.06589 0.06589 S2 0.06589 0.06589 S3 0.06588 0.06589

Sinais de mercado Hedera Volume líquido atual de ordens em aberto -0.32M $14.79 M $15.10 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.29M Compras ativas de 3 dias $7.01 M Vendas ativas de 3 dias $6.72 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 1.07M Compras ativas de 7 dias $28.30 M Vendas ativas de 7 dias $27.24 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Hedera Entrada líquida Preço de HBARUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.08 M 0.07 2026-08-12 $0.13 M 0.07 2026-08-11 -$0.33 M 0.07 2026-08-10 -$0.52 M 0.07 2026-08-09 -$0.12 M 0.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Hedera (HBAR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Hedera. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HBAR / USDT $0.06596 $0.06596 $0.06596 -0.10% 1.08M (USDT) Negociar HBAR / USDC $0.0659 $0.0659 $0.0659 -0.13% 908.35K (USDT) Negociar