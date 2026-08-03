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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Graph Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Graph Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Graph Token (GRT) hoje

Análise técnica de Graph Token (GRT) hoje

A página de Análise de Graph Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GRT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Graph Token abaixo.

Variação de preço de Graph Token (GRT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01346---9.49%-21.06%-51.85%
Saiba mais sobre o preço de Graph Token

Indicadores técnicos de Graph Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Graph Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 5
Compra 6
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 2Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 3Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01346
0.01345
R2
0.01345
0.01345
R1
0.01345
0.01345
PP
0.01344
0.01344
S1
0.01344
0.01344
S2
0.01343
0.01344
S3
0.01343
0.01343

Sinais de mercado Graph Token

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.17M
$7.56 M
$7.73 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.52 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.50 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.05M
Compras ativas de 7 dias
$0.92 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.86 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Graph Token

Entrada líquidaPreço de GRTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.01
2026-08-12$0.06 M0.01
2026-08-11-$0.04 M0.01
2026-08-10-$0.02 M0.01
2026-08-09$0.01 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Graph Token (GRT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Graph Token.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GRT/USDT
$0.01346
$0.01346$0.01346
-2.46%
4.92M (USDT)
GRT/USDC
$0.01343
$0.01343$0.01343
-2.68%
4.11M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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GRT
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