Análise técnica de Graph Token (GRT) hoje A página de Análise de Graph Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GRT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Graph Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Graph Token (GRT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01346 -- -9.49% -21.06% -51.85%

Indicadores técnicos de Graph Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Graph Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 5 Compra 6 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 2 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 3 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01346 0.01345 R2 0.01345 0.01345 R1 0.01345 0.01345 PP 0.01344 0.01344 S1 0.01344 0.01344 S2 0.01343 0.01344 S3 0.01343 0.01343

Sinais de mercado Graph Token Volume líquido atual de ordens em aberto -0.17M $7.56 M $7.73 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.52 M Vendas ativas de 3 dias $0.50 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.05M Compras ativas de 7 dias $0.92 M Vendas ativas de 7 dias $0.86 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Graph Token Entrada líquida Preço de GRTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.01 2026-08-12 $0.06 M 0.01 2026-08-11 -$0.04 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Graph Token (GRT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Graph Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GRT / USDT $0.01346 $0.01346 $0.01346 -2.46% 4.92M (USDT) Negociar GRT / USDC $0.01343 $0.01343 $0.01343 -2.68% 4.11M (USDT) Negociar