Análise técnica de GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) hoje A página de Análise de GRAM(prev.Toncoin) fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GRAM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de GRAM(prev.Toncoin) abaixo. Cadastrar

Variação de preço de GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.354 -- -3.63% -14.69% -36.47%

Indicadores técnicos de GRAM(prev.Toncoin)

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do GRAM(prev.Toncoin) em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 2 Compra 9 Médias móveis : Neutro Venda 8 Neutro 0 Compra 6 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.3553 1.3546 R2 1.3546 1.3542 R1 1.3543 1.354 PP 1.3536 1.3536 S1 1.3533 1.3532 S2 1.3526 1.353 S3 1.3523 1.3526

Sinais de mercado GRAM(prev.Toncoin) Volume líquido atual de ordens em aberto -1.15M $9.63 M $10.77 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.03M Compras ativas de 3 dias $1.13 M Vendas ativas de 3 dias $1.10 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.30M Compras ativas de 7 dias $2.74 M Vendas ativas de 7 dias $2.45 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de GRAM(prev.Toncoin) Entrada líquida Preço de GRAMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 1.34 2026-08-12 $0.31 M 1.35 2026-08-11 -$0.14 M 1.32 2026-08-10 -$0.04 M 1.33 2026-08-09 $0.24 M 1.34 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o GRAM(prev.Toncoin). Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GRAM / USDT $1.354 $1.354 $1.354 +0.44% 843.08K (USDT) Negociar GRAM / USDC $1.352 $1.352 $1.352 +0.29% 52.24K (USDT) Negociar GRAM / EUR $1.173 $1.173 $1.173 +0.51% 48.34K (USDT) Negociar GRAM / USD1 $1.352 $1.352 $1.352 +0.37% 39.85K (USDT) Negociar