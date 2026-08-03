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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre GRAM(prev.Toncoin), incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre GRAM(prev.Toncoin), incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) hoje

Análise técnica de GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) hoje

A página de Análise de GRAM(prev.Toncoin) fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GRAM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de GRAM(prev.Toncoin) abaixo.

Variação de preço de GRAM(prev.Toncoin) (GRAM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.354---3.63%-14.69%-36.47%
Saiba mais sobre o preço de GRAM(prev.Toncoin)

Indicadores técnicos de GRAM(prev.Toncoin)

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do GRAM(prev.Toncoin) em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 2
Compra 9
Médias móveis:NeutroVenda 8Neutro 0Compra 6
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.3553
1.3546
R2
1.3546
1.3542
R1
1.3543
1.354
PP
1.3536
1.3536
S1
1.3533
1.3532
S2
1.3526
1.353
S3
1.3523
1.3526

Sinais de mercado GRAM(prev.Toncoin)

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.15M
$9.63 M
$10.77 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.03M
Compras ativas de 3 dias
$1.13 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.10 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.30M
Compras ativas de 7 dias
$2.74 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.45 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de GRAM(prev.Toncoin)

Entrada líquidaPreço de GRAMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M1.34
2026-08-12$0.31 M1.35
2026-08-11-$0.14 M1.32
2026-08-10-$0.04 M1.33
2026-08-09$0.24 M1.34

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre GRAM(prev.Toncoin)

Negocie GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o GRAM(prev.Toncoin).

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GRAM/USDT
$1.354
$1.354$1.354
+0.44%
843.08K (USDT)
GRAM/USDC
$1.352
$1.352$1.352
+0.29%
52.24K (USDT)
GRAM/EUR
$1.173
$1.173$1.173
+0.51%
48.34K (USDT)
GRAM/USD1
$1.352
$1.352$1.352
+0.37%
39.85K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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