Preço de GamePad hoje

O preço ao vivo de GamePad (GPAD) hoje é R$ 0.0818, com uma variação de 1.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GPAD para BRL é de R$ 0.0818 por GPAD.

GamePad ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GPAD. Nas últimas 24 horas, GPAD foi negociado entre R$ 0.08097 (mínimo) e R$ 0.08189 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, GPAD movimentou-se +0.83% na última hora e +0.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 27.30K.

Informações de mercado de GamePad (GPAD)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 27.30KR$ 27.30K R$ 27.30K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 81.80MR$ 81.80M R$ 81.80M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de GamePad é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 27.30K. A oferta em circulação de GPAD é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 81.80M.