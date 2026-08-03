Análise técnica de Moonbeam (GLMR) hoje A página de Análise de Moonbeam fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GLMR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Moonbeam abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Moonbeam (GLMR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.007598 -- -0.68% -12.16% -53.16%

Fluxo de capital de Moonbeam Entrada líquida Preço de GLMRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.01 2026-08-12 $0.08 M 0.01 2026-08-11 $0.08 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 -$0.05 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Moonbeam (GLMR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Moonbeam. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GLMR / USDT $0.007598 $0.007598 $0.007598 +0.31% 12.74M (USDT) Negociar