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Análise técnica de Moonbeam (GLMR) hoje
Variação de preço de Moonbeam (GLMR)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.007598
|--
|-0.68%
|-12.16%
|-53.16%
Fluxo de capital de Moonbeam
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.01 M
|0.01
|2026-08-12
|$0.08 M
|0.01
|2026-08-11
|$0.08 M
|0.01
|2026-08-10
|-$0.02 M
|0.01
|2026-08-09
|-$0.05 M
|0.01
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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