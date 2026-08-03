Análise técnica de Gala (GALA) hoje A página de Análise de Gala fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GALA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Gala abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Gala (GALA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.001678 -- -6.58% -16.36% -54.56%

Indicadores técnicos de Gala

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Gala em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 3 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 1 Neutro 3 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.001677 0.001677 R2 0.001677 0.001676 R1 0.001676 0.001676 PP 0.001676 0.001676 S1 0.001675 0.001675 S2 0.001675 0.001675 S3 0.001674 0.001675

Sinais de mercado Gala Volume líquido atual de ordens em aberto -0.33M $17.99 M $18.32 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.06M Compras ativas de 3 dias $2.56 M Vendas ativas de 3 dias $2.49 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.14M Compras ativas de 7 dias $4.39 M Vendas ativas de 7 dias $4.25 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Gala Entrada líquida Preço de GALAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.05 M 0.00 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.24 M 0.00 2026-08-10 $0.07 M 0.00 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Gala (GALA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Gala. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GALA / USDT $0.001678 $0.001678 $0.001678 -1.29% 106.76M (USDT) Negociar GALA / USDC $0.001677 $0.001677 $0.001677 -1.23% 32.85M (USDT) Negociar