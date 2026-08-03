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Análise técnica de Gala (GALA) hoje

Análise técnica de Gala (GALA) hoje

A página de Análise de Gala fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GALA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Gala abaixo.

Variação de preço de Gala (GALA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.001678---6.58%-16.36%-54.56%
Saiba mais sobre o preço de Gala

Indicadores técnicos de Gala

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Gala em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 3
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 1Neutro 3Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.001677
0.001677
R2
0.001677
0.001676
R1
0.001676
0.001676
PP
0.001676
0.001676
S1
0.001675
0.001675
S2
0.001675
0.001675
S3
0.001674
0.001675

Sinais de mercado Gala

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.33M
$17.99 M
$18.32 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.06M
Compras ativas de 3 dias
$2.56 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.49 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.14M
Compras ativas de 7 dias
$4.39 M
Vendas ativas de 7 dias
$4.25 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Gala

Entrada líquidaPreço de GALAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.05 M0.00
2026-08-12-$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.24 M0.00
2026-08-10$0.07 M0.00
2026-08-09-$0.02 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Gala (GALA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Gala.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GALA/USDT
$0.001678
$0.001678$0.001678
-1.29%
106.76M (USDT)
GALA/USDC
$0.001677
$0.001677$0.001677
-1.23%
32.85M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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GALA
USD
USD

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