Análise técnica de FTX Token (FTT) hoje A página de Análise de FTX Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FTT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FTX Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de FTX Token (FTT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1991 -- -2.17% -5.73% -44.88%

Fluxo de capital de FTX Token Entrada líquida Preço de FTTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.20 2026-08-12 -$0.02 M 0.20 2026-08-11 $0.00 M 0.20 2026-08-10 -$0.05 M 0.20 2026-08-09 -$0.01 M 0.20 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie FTX Token (FTT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o FTX Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FTT / USDT $0.1991 $0.1991 $0.1991 -0.35% 331.98K (USDT) Negociar FTT / USDC $0.1992 $0.1992 $0.1992 -0.15% 133.63K (USDT) Negociar