O preço ao vivo de Fragmetric hoje é 0.02401 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FRAG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FRAG facilmente na MEXC agora.

Gráfico de preço em tempo real de Fragmetric (FRAG)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:49:36 (UTC+8)

Informações de preço de Fragmetric (FRAG) (USD)

O preço em tempo real de Fragmetric (FRAG) é $ 0.02401. Nas últimas 24 horas, FRAG foi negociado entre a mínima de $ 0.01956 e a máxima de $ 0.02868, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FRAG é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, FRAG variou +2.25% na última hora, +16.15% nas últimas 24 horas e -26.22% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Fragmetric (FRAG)

A capitalização de mercado atual de Fragmetric é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 330.30K. A oferta em circulação de FRAG é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.01M.

Histórico de preços de Fragmetric (FRAG) em USD

Acompanhe as variações de preço de Fragmetric para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0033385+16.15%
30 dias$ -0.01706-41.54%
60 dias$ -0.02032-45.84%
90 dias$ -0.03604-60.02%
Variação de preço de Fragmetric hoje

Hoje, FRAG registrou uma variação de $ +0.0033385 (+16.15%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Fragmetric

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.01706 (-41.54%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Fragmetric

Expandindo a visualização para 60 dias, FRAG teve uma variação de $ -0.02032 (-45.84%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Fragmetric

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.03604 (-60.02%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Fragmetric (FRAG)!

Confira agora a página de histórico de preço do Fragmetric.

O que é Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Fragmetric de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de FRAG para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Fragmetric em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Fragmetric tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Fragmetric (em USD)

Quanto valerá Fragmetric (FRAG) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Fragmetric (FRAG) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Fragmetric.

Confira a previsão de preço de Fragmetric agora!

Tokenomics de Fragmetric (FRAG)

Compreender a tokenomics de Fragmetric (FRAG) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FRAG agora!

Como comprar Fragmetric (FRAG)

Quer saber como comprar Fragmetric? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Fragmetric facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

FRAG para moedas locais

Recurso Fragmetric

Para uma compreensão mais aprofundada de Fragmetric, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Fragmetric
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Fragmetric

Quanto vale hoje o Fragmetric (FRAG)?
O preço ao vivo de FRAG em USD é 0.02401 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de FRAG para USD?
O preço atual de FRAG para USD é $ 0.02401. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Fragmetric?
A capitalização de mercado de FRAG é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de FRAG?
O fornecimento circulante de FRAG é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FRAG?
FRAG atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FRAG?
FRAG atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de FRAG?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FRAG é $ 330.30K USD.
FRAG vai subir ainda este ano?
FRAG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FRAG para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 12:49:36 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Fragmetric (FRAG)

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

