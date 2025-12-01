Preço de Figma hoje

O preço ao vivo de Figma (FIGON) hoje é $ 36.28, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FIGON para USD é de $ 36.28 por FIGON.

Figma ocupa atualmente a posição #2653 em capitalização de mercado, totalizando $ 302.25K, com um fornecimento em circulação de 8.33K FIGON. Nas últimas 24 horas, FIGON foi negociado entre $ 36.19 (mínimo) e $ 36.31 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 71.95000313657503, enquanto a mínima histórica foi de $ 32.93630212472263.

No desempenho de curto prazo, FIGON movimentou-se 0.00% na última hora e +5.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.07K.

Informações de mercado de Figma (FIGON)

Classificação No.2653 Capitalização de mercado $ 302.25K$ 302.25K $ 302.25K Volume (24h) $ 57.07K$ 57.07K $ 57.07K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 302.25K$ 302.25K $ 302.25K Fornecimento Circulante 8.33K 8.33K 8.33K Fornecimento total 8,330.90204089 8,330.90204089 8,330.90204089 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Figma é $ 302.25K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.07K. A oferta em circulação de FIGON é 8.33K, com um fornecimento total de 8330.90204089. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 302.25K.