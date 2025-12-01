Preço de BNKR hoje

O preço ao vivo de BNKR (BNKR) hoje é $ 0.0002512, com uma variação de 2.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BNKR para USD é de $ 0.0002512 por BNKR.

BNKR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BNKR. Nas últimas 24 horas, BNKR foi negociado entre $ 0.0002348 (mínimo) e $ 0.000271 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BNKR movimentou-se +0.31% na última hora e -7.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.89K.

Informações de mercado de BNKR (BNKR)

Blockchain pública BASE

