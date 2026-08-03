Análise técnica de Forta (FORT) hoje A página de Análise de Forta fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FORT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Forta abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Forta (FORT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01273 -- +1.67% +6.34% -24.99%

Fluxo de capital de Forta Entrada líquida Preço de FORTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.01 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Forta (FORT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Forta. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FORT / USDT $0.01273 $0.01273 $0.01273 -0.06% 4.38M (USDT) Negociar