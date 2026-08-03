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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Flux, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Flux, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Flux (FLUX) hoje

Análise técnica de Flux (FLUX) hoje

A página de Análise de Flux fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FLUX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Flux abaixo.

Variação de preço de Flux (FLUX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03939---0.84%-7.43%-50.57%
Saiba mais sobre o preço de Flux

Indicadores técnicos de Flux

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Flux em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 4
Compra 13
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 2Compra 6
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03932
0.03931
R2
0.03931
0.03931
R1
0.03931
0.03931
PP
0.0393
0.0393
S1
0.0393
0.0393
S2
0.03929
0.0393
S3
0.03929
0.03929

Sinais de mercado Flux

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$1.04 M
$1.04 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.06 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.19 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.18 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Flux

Entrada líquidaPreço de FLUXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12-$0.02 M0.04
2026-08-11-$0.07 M0.04
2026-08-10$0.09 M0.05
2026-08-09$0.06 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Flux (FLUX) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FLUX/USDT
$0.03939
$0.03939$0.03939
-0.10%
1.73M (USDT)
FLUX/USDC
$0.03935
$0.03935$0.03935
-0.20%
1.36M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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FLUX
USD
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