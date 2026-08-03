Análise técnica de Flux (FLUX) hoje A página de Análise de Flux fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FLUX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Flux abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Flux (FLUX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03939 -- -0.84% -7.43% -50.57%

Indicadores técnicos de Flux

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Flux em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 4 Compra 13 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 2 Compra 6 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03932 0.03931 R2 0.03931 0.03931 R1 0.03931 0.03931 PP 0.0393 0.0393 S1 0.0393 0.0393 S2 0.03929 0.0393 S3 0.03929 0.03929

Sinais de mercado Flux Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $1.04 M $1.04 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.06 M Vendas ativas de 3 dias $0.06 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.19 M Vendas ativas de 7 dias $0.18 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Flux Entrada líquida Preço de FLUXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 -$0.02 M 0.04 2026-08-11 -$0.07 M 0.04 2026-08-10 $0.09 M 0.05 2026-08-09 $0.06 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Flux (FLUX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Flux. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FLUX / USDT $0.03939 $0.03939 $0.03939 -0.10% 1.73M (USDT) Negociar FLUX / USDC $0.03935 $0.03935 $0.03935 -0.20% 1.36M (USDT) Negociar