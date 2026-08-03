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Análise técnica de Instadapp (FLUID) hoje

Análise técnica de Instadapp (FLUID) hoje

A página de Análise de Instadapp fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FLUID, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Instadapp abaixo.

Variação de preço de Instadapp (FLUID)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.1473---4.47%+14.42%-35.00%
Saiba mais sobre o preço de Instadapp

Indicadores técnicos de Instadapp

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Instadapp em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 17
Neutro 5
Compra 4
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 5Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.1473
1.1466
R2
1.1466
1.1459
R1
1.1453
1.1454
PP
1.1446
1.1446
S1
1.1433
1.1439
S2
1.1426
1.1434
S3
1.1413
1.1426

Sinais de mercado Instadapp

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.15M
$1.47 M
$1.33 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.04 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Instadapp

Entrada líquidaPreço de FLUIDUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M1.15
2026-08-12$0.00 M1.15
2026-08-11-$0.01 M1.17
2026-08-10$0.00 M1.20
2026-08-09$0.01 M1.22

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FLUID/USDT
$1.1473
$1.1473$1.1473
0.00%
471.15 (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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FLUID
FLUID
USD
USD

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