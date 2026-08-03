Análise técnica de Instadapp (FLUID) hoje A página de Análise de Instadapp fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FLUID, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Instadapp abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Instadapp (FLUID) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.1473 -- -4.47% +14.42% -35.00%

Indicadores técnicos de Instadapp

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Instadapp em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 17 Neutro 5 Compra 4 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 5 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.1473 1.1466 R2 1.1466 1.1459 R1 1.1453 1.1454 PP 1.1446 1.1446 S1 1.1433 1.1439 S2 1.1426 1.1434 S3 1.1413 1.1426

Sinais de mercado Instadapp Volume líquido atual de ordens em aberto 0.15M $1.47 M $1.33 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.04 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Instadapp Entrada líquida Preço de FLUIDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 1.15 2026-08-12 $0.00 M 1.15 2026-08-11 -$0.01 M 1.17 2026-08-10 $0.00 M 1.20 2026-08-09 $0.01 M 1.22 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Instadapp (FLUID) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Instadapp. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FLUID / USDT $1.1473 $1.1473 $1.1473 0.00% 471.15 (USDT) Negociar