Análise técnica de FLOW (FLOW) hoje A página de Análise de FLOW fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FLOW, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FLOW abaixo. Cadastrar

Variação de preço de FLOW (FLOW) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03285 -- +25.19% +26.15% -14.70%

Indicadores técnicos de FLOW

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do FLOW em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 4 Compra 10 Médias móveis : Venda Venda 9 Neutro 2 Compra 3 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03285 0.03284 R2 0.03284 0.03283 R1 0.03283 0.03283 PP 0.03282 0.03282 S1 0.03281 0.03281 S2 0.0328 0.03281 S3 0.03279 0.0328

Sinais de mercado FLOW Volume líquido atual de ordens em aberto -0.31M $2.57 M $2.88 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.07M Compras ativas de 3 dias $0.42 M Vendas ativas de 3 dias $0.49 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.09M Compras ativas de 7 dias $0.76 M Vendas ativas de 7 dias $0.85 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de FLOW Entrada líquida Preço de FLOWUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.03 M 0.03 2026-08-12 $0.04 M 0.03 2026-08-11 -$0.05 M 0.03 2026-08-10 -$0.05 M 0.03 2026-08-09 -$0.11 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie FLOW (FLOW) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o FLOW. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FLOW / USDT $0.03285 $0.03285 $0.03285 -2.60% 1.97M (USDT) Negociar