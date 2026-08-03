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Análise técnica de FLOW (FLOW) hoje

Análise técnica de FLOW (FLOW) hoje

A página de Análise de FLOW fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FLOW, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FLOW abaixo.

Variação de preço de FLOW (FLOW)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03285--+25.19%+26.15%-14.70%
Saiba mais sobre o preço de FLOW

Indicadores técnicos de FLOW

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do FLOW em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 4
Compra 10
Médias móveis:VendaVenda 9Neutro 2Compra 3
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03285
0.03284
R2
0.03284
0.03283
R1
0.03283
0.03283
PP
0.03282
0.03282
S1
0.03281
0.03281
S2
0.0328
0.03281
S3
0.03279
0.0328

Sinais de mercado FLOW

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.31M
$2.57 M
$2.88 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.07M
Compras ativas de 3 dias
$0.42 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.49 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.09M
Compras ativas de 7 dias
$0.76 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.85 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de FLOW

Entrada líquidaPreço de FLOWUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.03 M0.03
2026-08-12$0.04 M0.03
2026-08-11-$0.05 M0.03
2026-08-10-$0.05 M0.03
2026-08-09-$0.11 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FLOW/USDT
$0.03285
$0.03285$0.03285
-2.60%
1.97M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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FLOW
FLOW
USD
USD

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