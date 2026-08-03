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Análise técnica de Bonfida (FIDA) hoje

Análise técnica de Bonfida (FIDA) hoje

A página de Análise de Bonfida fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FIDA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bonfida abaixo.

Variação de preço de Bonfida (FIDA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01766---11.31%-15.75%-3.08%
Saiba mais sobre o preço de Bonfida

Indicadores técnicos de Bonfida

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bonfida em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 5
Neutro 4
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 1Compra 13
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 3Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01764
0.01764
R2
0.01764
0.01763
R1
0.01763
0.01763
PP
0.01763
0.01763
S1
0.01762
0.01762
S2
0.01762
0.01762
S3
0.01761
0.01762

Sinais de mercado Bonfida

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.60M
$7.85 M
$8.45 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.20 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.21 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Bonfida

Entrada líquidaPreço de FIDAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12-$0.01 M0.02
2026-08-11-$0.06 M0.02
2026-08-10-$0.18 M0.02
2026-08-09$0.16 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FIDA/USDT
$0.01766
$0.01766$0.01766
+0.05%
3.07M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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FIDA
USD
USD

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