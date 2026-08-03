Análise técnica de Bonfida (FIDA) hoje A página de Análise de Bonfida fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FIDA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bonfida abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bonfida (FIDA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01766 -- -11.31% -15.75% -3.08%

Indicadores técnicos de Bonfida

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bonfida em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 5 Neutro 4 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 1 Compra 13 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 3 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01764 0.01764 R2 0.01764 0.01763 R1 0.01763 0.01763 PP 0.01763 0.01763 S1 0.01762 0.01762 S2 0.01762 0.01762 S3 0.01761 0.01762

Sinais de mercado Bonfida Volume líquido atual de ordens em aberto -0.60M $7.85 M $8.45 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.20 M Vendas ativas de 7 dias $0.21 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Bonfida Entrada líquida Preço de FIDAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 -$0.01 M 0.02 2026-08-11 -$0.06 M 0.02 2026-08-10 -$0.18 M 0.02 2026-08-09 $0.16 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Bonfida (FIDA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bonfida. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FIDA / USDT $0.01766 $0.01766 $0.01766 +0.05% 3.07M (USDT) Negociar