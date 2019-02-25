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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre FET, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre FET, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de FET (FET) hoje

Análise técnica de FET (FET) hoje

A página de Análise de FET fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FET, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FET abaixo.

Variação de preço de FET (FET)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1342---7.96%-15.23%-37.21%
Saiba mais sobre o preço de FET

Indicadores técnicos de FET

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do FET em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 8
Neutro 7
Compra 11
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 3Compra 10
Indicadores técnicos:Venda forteVenda 7Neutro 4Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1343
0.1342
R2
0.1342
0.1341
R1
0.1341
0.134
PP
0.134
0.134
S1
0.1339
0.1339
S2
0.1338
0.1338
S3
0.1337
0.1338

Sinais de mercado FET

Volume líquido atual de ordens em aberto
1.42M
$13.93 M
$12.51 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.32M
Compras ativas de 3 dias
$9.54 M
Vendas ativas de 3 dias
$9.22 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.43M
Compras ativas de 7 dias
$27.75 M
Vendas ativas de 7 dias
$27.32 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de FET

Entrada líquidaPreço de FETUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.13
2026-08-12-$0.12 M0.13
2026-08-11-$0.52 M0.13
2026-08-10$0.13 M0.14
2026-08-09$0.17 M0.14

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FET/USDT
$0.1342
$0.1342$0.1342
-0.22%
1.25M (USDT)
FET/USDC
$0.1342
$0.1342$0.1342
-0.13%
424.06K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

FET
FET
USD
USD

1 FET = 0.1342 USD