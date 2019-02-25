Análise técnica de FET (FET) hoje A página de Análise de FET fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FET, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FET abaixo. Cadastrar

Variação de preço de FET (FET) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1342 -- -7.96% -15.23% -37.21%

Indicadores técnicos de FET

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do FET em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 8 Neutro 7 Compra 11 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 3 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 7 Neutro 4 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1343 0.1342 R2 0.1342 0.1341 R1 0.1341 0.134 PP 0.134 0.134 S1 0.1339 0.1339 S2 0.1338 0.1338 S3 0.1337 0.1338

Sinais de mercado FET Volume líquido atual de ordens em aberto 1.42M $13.93 M $12.51 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.32M Compras ativas de 3 dias $9.54 M Vendas ativas de 3 dias $9.22 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.43M Compras ativas de 7 dias $27.75 M Vendas ativas de 7 dias $27.32 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de FET Entrada líquida Preço de FETUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.13 2026-08-12 -$0.12 M 0.13 2026-08-11 -$0.52 M 0.13 2026-08-10 $0.13 M 0.14 2026-08-09 $0.17 M 0.14 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie FET (FET) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o FET. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FET / USDT $0.1342 $0.1342 $0.1342 -0.22% 1.25M (USDT) Negociar FET / USDC $0.1342 $0.1342 $0.1342 -0.13% 424.06K (USDT) Negociar