Análise técnica de Euler Finance (EUL) hoje A página de Análise de Euler Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EUL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Euler Finance abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Euler Finance (EUL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.1979 -- -14.45% +21.30% -15.82%

Indicadores técnicos de Euler Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Euler Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 1 Compra 9 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 0 Compra 1 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.2008 1.1991 R2 1.1991 1.1981 R1 1.1982 1.1975 PP 1.1965 1.1965 S1 1.1956 1.1955 S2 1.1939 1.1949 S3 1.193 1.1939

Sinais de mercado Euler Finance Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $1.48 M $1.48 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.13 M Vendas ativas de 3 dias $0.12 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $0.58 M Vendas ativas de 7 dias $0.56 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Euler Finance Entrada líquida Preço de EULUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 1.20 2026-08-12 -$0.11 M 1.16 2026-08-11 $0.00 M 1.16 2026-08-10 -$0.08 M 1.22 2026-08-09 $0.08 M 1.17 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Euler Finance (EUL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Euler Finance. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h EUL / USDT $1.1979 $1.1979 $1.1979 +3.43% 79.00K (USDT) Negociar