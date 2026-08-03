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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Euler Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Euler Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Euler Finance (EUL) hoje

Análise técnica de Euler Finance (EUL) hoje

A página de Análise de Euler Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EUL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Euler Finance abaixo.

Variação de preço de Euler Finance (EUL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.1979---14.45%+21.30%-15.82%
Saiba mais sobre o preço de Euler Finance

Indicadores técnicos de Euler Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Euler Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 1
Compra 9
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 0Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.2008
1.1991
R2
1.1991
1.1981
R1
1.1982
1.1975
PP
1.1965
1.1965
S1
1.1956
1.1955
S2
1.1939
1.1949
S3
1.193
1.1939

Sinais de mercado Euler Finance

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$1.48 M
$1.48 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.12 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.58 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.56 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Euler Finance

Entrada líquidaPreço de EULUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M1.20
2026-08-12-$0.11 M1.16
2026-08-11$0.00 M1.16
2026-08-10-$0.08 M1.22
2026-08-09$0.08 M1.17

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
EUL/USDT
$1.1979
$1.1979$1.1979
+3.43%
79.00K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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