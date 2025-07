EUL

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Nome da criptoEUL

ClassificaçãoNo.218

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)5.11%

Fornecimento circulante19,651,771.50136893

Fornecimento máximo27,182,818.28459045

Fornecimento total27,182,818.28459045

Taxa circulante0.7229%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico15.891142207582437,2025-07-10

Menor preço1.4404454386373047,2023-06-15

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoEuler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.