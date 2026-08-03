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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ETHW, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ETHW, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de ETHW (ETHW) hoje

Análise técnica de ETHW (ETHW) hoje

A página de Análise de ETHW fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ETHW, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ETHW abaixo.

Variação de preço de ETHW (ETHW)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.2306---2.42%-3.24%-25.55%
Saiba mais sobre o preço de ETHW

Indicadores técnicos de ETHW

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ETHW em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 1
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.2311
0.2311
R2
0.2311
0.231
R1
0.231
0.231
PP
0.231
0.231
S1
0.2309
0.2309
S2
0.2309
0.2309
S3
0.2308
0.2309

Sinais de mercado ETHW

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.05M
$4.28 M
$4.33 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.10 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.09 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ETHW

Entrada líquidaPreço de ETHWUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.23
2026-08-12$0.00 M0.23
2026-08-11$0.00 M0.23
2026-08-10-$0.01 M0.24
2026-08-09$0.00 M0.25

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ETHW/USDT
$0.2306
$0.2306$0.2306
-0.25%
275.81K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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