Análise técnica de ETHW (ETHW) hoje A página de Análise de ETHW fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ETHW, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ETHW abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ETHW (ETHW) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.2306 -- -2.42% -3.24% -25.55%

Indicadores técnicos de ETHW

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ETHW em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 1 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.2311 0.2311 R2 0.2311 0.231 R1 0.231 0.231 PP 0.231 0.231 S1 0.2309 0.2309 S2 0.2309 0.2309 S3 0.2308 0.2309

Sinais de mercado ETHW Volume líquido atual de ordens em aberto -0.05M $4.28 M $4.33 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.10 M Vendas ativas de 7 dias $0.09 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ETHW Entrada líquida Preço de ETHWUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.23 2026-08-12 $0.00 M 0.23 2026-08-11 $0.00 M 0.23 2026-08-10 -$0.01 M 0.24 2026-08-09 $0.00 M 0.25 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ETHW (ETHW) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ETHW. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ETHW / USDT $0.2306 $0.2306 $0.2306 -0.25% 275.81K (USDT) Negociar