Análise técnica de Ether.Fi Foundation (ETHFI) hoje A página de Análise de Ether.Fi Foundation fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ETHFI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ether.Fi Foundation abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Ether.Fi Foundation (ETHFI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3798 -- +3.31% -0.19% -14.23%

Indicadores técnicos de Ether.Fi Foundation

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ether.Fi Foundation em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 6 Compra 14 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 3 Compra 10 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 3 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.3797 0.3796 R2 0.3796 0.3796 R1 0.3796 0.3796 PP 0.3795 0.3795 S1 0.3795 0.3795 S2 0.3794 0.3795 S3 0.3794 0.3794

Sinais de mercado Ether.Fi Foundation Volume líquido atual de ordens em aberto -0.09M $5.59 M $5.69 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.13M Compras ativas de 3 dias $2.32 M Vendas ativas de 3 dias $2.20 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.24M Compras ativas de 7 dias $6.26 M Vendas ativas de 7 dias $6.50 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Ether.Fi Foundation Entrada líquida Preço de ETHFIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.38 2026-08-12 $0.21 M 0.38 2026-08-11 -$0.03 M 0.37 2026-08-10 -$0.16 M 0.39 2026-08-09 $0.07 M 0.39 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Ether.Fi Foundation (ETHFI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Ether.Fi Foundation. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ETHFI / USDT $0.3797 $0.3797 $0.3797 +0.50% 3.87M (USDT) Negociar ETHFI / USDC $0.3794 $0.3794 $0.3794 +0.52% 147.23K (USDT) Negociar ETHFI / USD1 $0.3795 $0.3795 $0.3795 +0.42% 145.92K (USDT) Negociar