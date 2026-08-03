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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ether.Fi Foundation, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ether.Fi Foundation, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Ether.Fi Foundation (ETHFI) hoje

Análise técnica de Ether.Fi Foundation (ETHFI) hoje

A página de Análise de Ether.Fi Foundation fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ETHFI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ether.Fi Foundation abaixo.

Variação de preço de Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3798--+3.31%-0.19%-14.23%
Saiba mais sobre o preço de Ether.Fi Foundation

Indicadores técnicos de Ether.Fi Foundation

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ether.Fi Foundation em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 6
Compra 14
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 3Compra 10
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 3Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3797
0.3796
R2
0.3796
0.3796
R1
0.3796
0.3796
PP
0.3795
0.3795
S1
0.3795
0.3795
S2
0.3794
0.3795
S3
0.3794
0.3794

Sinais de mercado Ether.Fi Foundation

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.09M
$5.59 M
$5.69 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.13M
Compras ativas de 3 dias
$2.32 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.20 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.24M
Compras ativas de 7 dias
$6.26 M
Vendas ativas de 7 dias
$6.50 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Ether.Fi Foundation

Entrada líquidaPreço de ETHFIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.38
2026-08-12$0.21 M0.38
2026-08-11-$0.03 M0.37
2026-08-10-$0.16 M0.39
2026-08-09$0.07 M0.39

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Ether.Fi Foundation

Negocie Ether.Fi Foundation (ETHFI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Ether.Fi Foundation.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ETHFI/USDT
$0.3797
$0.3797$0.3797
+0.50%
3.87M (USDT)
ETHFI/USDC
$0.3794
$0.3794$0.3794
+0.52%
147.23K (USDT)
ETHFI/USD1
$0.3795
$0.3795$0.3795
+0.42%
145.92K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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