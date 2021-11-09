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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ENS, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ENS, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de ENS (ENS) hoje

Análise técnica de ENS (ENS) hoje

A página de Análise de ENS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ENS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ENS abaixo.

Variação de preço de ENS (ENS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$4.113---3.30%+0.93%-42.01%
Saiba mais sobre o preço de ENS

Indicadores técnicos de ENS

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ENS em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 9
Neutro 1
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
4.1143
4.1136
R2
4.1136
4.1132
R1
4.1133
4.113
PP
4.1126
4.1126
S1
4.1123
4.1122
S2
4.1116
4.112
S3
4.1113
4.1116

Sinais de mercado ENS

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.07M
$10.80 M
$10.87 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.10M
Compras ativas de 3 dias
$0.34 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.24 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.09M
Compras ativas de 7 dias
$0.81 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.72 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ENS

Entrada líquidaPreço de ENSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M4.12
2026-08-12-$0.06 M4.14
2026-08-11-$0.12 M4.13
2026-08-10-$0.08 M4.22
2026-08-09$0.04 M4.30

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ENS/USDT
$4.115
$4.115$4.115
-0.54%
13.30K (USDT)
ENS/USDC
$4.106
$4.106$4.106
-0.60%
6.42K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

ENS
ENS
USD
USD

1 ENS = 4.113 USD