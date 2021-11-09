Análise técnica de ENS (ENS) hoje A página de Análise de ENS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ENS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ENS abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ENS (ENS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $4.113 -- -3.30% +0.93% -42.01%

Indicadores técnicos de ENS

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ENS em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 9 Neutro 1 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 4.1143 4.1136 R2 4.1136 4.1132 R1 4.1133 4.113 PP 4.1126 4.1126 S1 4.1123 4.1122 S2 4.1116 4.112 S3 4.1113 4.1116

Sinais de mercado ENS Volume líquido atual de ordens em aberto -0.07M $10.80 M $10.87 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.10M Compras ativas de 3 dias $0.34 M Vendas ativas de 3 dias $0.24 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.09M Compras ativas de 7 dias $0.81 M Vendas ativas de 7 dias $0.72 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ENS Entrada líquida Preço de ENSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 4.12 2026-08-12 -$0.06 M 4.14 2026-08-11 -$0.12 M 4.13 2026-08-10 -$0.08 M 4.22 2026-08-09 $0.04 M 4.30 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ENS (ENS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ENS. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ENS / USDT $4.115 $4.115 $4.115 -0.54% 13.30K (USDT) Negociar ENS / USDC $4.106 $4.106 $4.106 -0.60% 6.42K (USDT) Negociar