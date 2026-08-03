Análise técnica de Enjin (ENJ) hoje A página de Análise de Enjin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ENJ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Enjin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Enjin (ENJ) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02512 -- +0.11% -8.06% -46.30%

Indicadores técnicos de Enjin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Enjin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 4 Compra 11 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 9 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 3 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02509 0.02509 R2 0.02509 0.02508 R1 0.02508 0.02508 PP 0.02508 0.02508 S1 0.02507 0.02507 S2 0.02507 0.02507 S3 0.02506 0.02507

Sinais de mercado Enjin Volume líquido atual de ordens em aberto -0.09M $4.31 M $4.40 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.04M Compras ativas de 3 dias $0.17 M Vendas ativas de 3 dias $0.21 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.09M Compras ativas de 7 dias $0.44 M Vendas ativas de 7 dias $0.53 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Enjin Entrada líquida Preço de ENJUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.03 2026-08-12 $0.01 M 0.03 2026-08-11 -$0.02 M 0.02 2026-08-10 -$0.03 M 0.03 2026-08-09 $0.00 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Enjin (ENJ) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Enjin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ENJ / USDT $0.02512 $0.02512 $0.02512 +0.35% 2.27M (USDT) Negociar ENJ / USDC $0.0251 $0.0251 $0.0251 +0.35% 2.16M (USDT) Negociar