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Análise técnica de Enjin (ENJ) hoje

Análise técnica de Enjin (ENJ) hoje

A página de Análise de Enjin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ENJ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Enjin abaixo.

Variação de preço de Enjin (ENJ)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02512--+0.11%-8.06%-46.30%
Saiba mais sobre o preço de Enjin

Indicadores técnicos de Enjin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Enjin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 4
Compra 11
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 1Compra 9
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02509
0.02509
R2
0.02509
0.02508
R1
0.02508
0.02508
PP
0.02508
0.02508
S1
0.02507
0.02507
S2
0.02507
0.02507
S3
0.02506
0.02507

Sinais de mercado Enjin

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.09M
$4.31 M
$4.40 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.04M
Compras ativas de 3 dias
$0.17 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.21 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.09M
Compras ativas de 7 dias
$0.44 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.53 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Enjin

Entrada líquidaPreço de ENJUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12$0.01 M0.03
2026-08-11-$0.02 M0.02
2026-08-10-$0.03 M0.03
2026-08-09$0.00 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ENJ/USDT
$0.02512
$0.02512$0.02512
+0.35%
2.27M (USDT)
ENJ/USDC
$0.0251
$0.0251$0.0251
+0.35%
2.16M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ENJ
USD
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