Análise técnica de Ethena (ENA) hoje A página de Análise de Ethena fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ENA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ethena abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Ethena (ENA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.08673 -- -6.34% +10.83% -28.08%

Indicadores técnicos de Ethena

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ethena em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 14 Neutro 2 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 0 Compra 7 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.08672 0.08669 R2 0.08669 0.08668 R1 0.08668 0.08667 PP 0.08665 0.08665 S1 0.08664 0.08664 S2 0.08661 0.08663 S3 0.0866 0.08661

Sinais de mercado Ethena Volume líquido atual de ordens em aberto -1.80M $26.19 M $27.99 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -1.13M Compras ativas de 3 dias $19.97 M Vendas ativas de 3 dias $21.10 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.73M Compras ativas de 7 dias $59.93 M Vendas ativas de 7 dias $59.20 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Ethena Entrada líquida Preço de ENAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.26 M 0.09 2026-08-12 -$0.43 M 0.09 2026-08-11 $0.33 M 0.09 2026-08-10 -$0.43 M 0.09 2026-08-09 $0.13 M 0.09 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Ethena (ENA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Ethena. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ENA / USDT $0.08673 $0.08673 $0.08673 -2.48% 1.92M (USDT) Negociar ENA / USDC $0.0866 $0.0866 $0.0866 -2.63% 654.16K (USDT) Negociar ENA / USDE $0.08678 $0.08678 $0.08678 -2.46% 614.44K (USDT) Negociar ENA / USD1 $0.08671 $0.08671 $0.08671 -2.63% 630.72K (USDT) Negociar