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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ethena, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ethena, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Ethena (ENA) hoje

Análise técnica de Ethena (ENA) hoje

A página de Análise de Ethena fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ENA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ethena abaixo.

Variação de preço de Ethena (ENA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.08673---6.34%+10.83%-28.08%
Saiba mais sobre o preço de Ethena

Indicadores técnicos de Ethena

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ethena em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 14
Neutro 2
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 0Compra 7
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.08672
0.08669
R2
0.08669
0.08668
R1
0.08668
0.08667
PP
0.08665
0.08665
S1
0.08664
0.08664
S2
0.08661
0.08663
S3
0.0866
0.08661

Sinais de mercado Ethena

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.80M
$26.19 M
$27.99 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-1.13M
Compras ativas de 3 dias
$19.97 M
Vendas ativas de 3 dias
$21.10 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.73M
Compras ativas de 7 dias
$59.93 M
Vendas ativas de 7 dias
$59.20 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Ethena

Entrada líquidaPreço de ENAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.26 M0.09
2026-08-12-$0.43 M0.09
2026-08-11$0.33 M0.09
2026-08-10-$0.43 M0.09
2026-08-09$0.13 M0.09

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ENA/USDT
$0.08673
$0.08673$0.08673
-2.48%
1.92M (USDT)
ENA/USDC
$0.0866
$0.0866$0.0866
-2.63%
654.16K (USDT)
ENA/USDE
$0.08678
$0.08678$0.08678
-2.46%
614.44K (USDT)
ENA/USD1
$0.08671
$0.08671$0.08671
-2.63%
630.72K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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