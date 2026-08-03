Análise técnica de MULTIVERSX (EGLD) hoje A página de Análise de MULTIVERSX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EGLD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MULTIVERSX abaixo. Cadastrar

Variação de preço de MULTIVERSX (EGLD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $2.652 -- -6.33% -16.24% -40.23%

Indicadores técnicos de MULTIVERSX

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MULTIVERSX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 14 Neutro 2 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 1 Compra 6 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 2.6506 2.6503 R2 2.6503 2.6499 R1 2.6496 2.6497 PP 2.6493 2.6493 S1 2.6486 2.6489 S2 2.6483 2.6487 S3 2.6476 2.6483

Sinais de mercado MULTIVERSX Volume líquido atual de ordens em aberto -0.02M $6.45 M $6.47 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.85 M Vendas ativas de 3 dias $0.84 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $1.65 M Vendas ativas de 7 dias $1.64 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de MULTIVERSX Entrada líquida Preço de EGLDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 2.67 2026-08-12 -$0.01 M 2.67 2026-08-11 -$0.02 M 2.66 2026-08-10 $0.00 M 2.69 2026-08-09 $0.00 M 2.70 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie MULTIVERSX (EGLD) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MULTIVERSX. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h EGLD / USDT $2.653 $2.653 $2.653 -0.37% 25.64K (USDT) Negociar EGLD / USDC $2.65 $2.65 $2.65 -0.33% 20.51K (USDT) Negociar