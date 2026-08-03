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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre MULTIVERSX, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre MULTIVERSX, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de MULTIVERSX (EGLD) hoje

Análise técnica de MULTIVERSX (EGLD) hoje

A página de Análise de MULTIVERSX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EGLD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MULTIVERSX abaixo.

Variação de preço de MULTIVERSX (EGLD)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$2.652---6.33%-16.24%-40.23%
Saiba mais sobre o preço de MULTIVERSX

Indicadores técnicos de MULTIVERSX

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MULTIVERSX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 14
Neutro 2
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 1Compra 6
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
2.6506
2.6503
R2
2.6503
2.6499
R1
2.6496
2.6497
PP
2.6493
2.6493
S1
2.6486
2.6489
S2
2.6483
2.6487
S3
2.6476
2.6483

Sinais de mercado MULTIVERSX

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.02M
$6.45 M
$6.47 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.85 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.84 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$1.65 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.64 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de MULTIVERSX

Entrada líquidaPreço de EGLDUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M2.67
2026-08-12-$0.01 M2.67
2026-08-11-$0.02 M2.66
2026-08-10$0.00 M2.69
2026-08-09$0.00 M2.70

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
EGLD/USDT
$2.653
$2.653$2.653
-0.37%
25.64K (USDT)
EGLD/USDC
$2.65
$2.65$2.65
-0.33%
20.51K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USD

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