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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Dusk Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Dusk Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Dusk Network (DUSK) hoje

Análise técnica de Dusk Network (DUSK) hoje

A página de Análise de Dusk Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DUSK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Dusk Network abaixo.

Variação de preço de Dusk Network (DUSK)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.06174--+3.34%-16.41%-58.31%
Saiba mais sobre o preço de Dusk Network

Indicadores técnicos de Dusk Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Dusk Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 4
Compra 16
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 1Compra 9
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.06174
0.06172
R2
0.06172
0.0617
R1
0.0617
0.06169
PP
0.06168
0.06168
S1
0.06166
0.06166
S2
0.06164
0.06165
S3
0.06162
0.06164

Sinais de mercado Dusk Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.67M
$8.78 M
$9.45 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.09 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.51 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.54 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Dusk Network

Entrada líquidaPreço de DUSKUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.06
2026-08-12$0.01 M0.06
2026-08-11-$0.04 M0.06
2026-08-10-$0.05 M0.06
2026-08-09-$0.01 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DUSK/USDT
$0.06166
$0.06166$0.06166
-1.55%
1.00M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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