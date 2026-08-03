Análise técnica de Dusk Network (DUSK) hoje A página de Análise de Dusk Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DUSK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Dusk Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Dusk Network (DUSK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.06174 -- +3.34% -16.41% -58.31%

Indicadores técnicos de Dusk Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Dusk Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 4 Compra 16 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 9 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.06174 0.06172 R2 0.06172 0.0617 R1 0.0617 0.06169 PP 0.06168 0.06168 S1 0.06166 0.06166 S2 0.06164 0.06165 S3 0.06162 0.06164

Sinais de mercado Dusk Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.67M $8.78 M $9.45 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.07 M Vendas ativas de 3 dias $0.09 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $0.51 M Vendas ativas de 7 dias $0.54 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Dusk Network Entrada líquida Preço de DUSKUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.06 2026-08-12 $0.01 M 0.06 2026-08-11 -$0.04 M 0.06 2026-08-10 -$0.05 M 0.06 2026-08-09 -$0.01 M 0.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Dusk Network (DUSK) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Dusk Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DUSK / USDT $0.06166 $0.06166 $0.06166 -1.55% 1.00M (USDT) Negociar