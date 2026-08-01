Preço de DPIN hoje

O preço ao vivo de DPIN (DPN) hoje é R$ 2.181, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DPN para BRL é de R$ 2.181 por DPN.

DPIN ocupa atualmente a posição #4290 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 DPN. Nas últimas 24 horas, DPN foi negociado entre R$ 2.181 (mínimo) e R$ 2.257 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 51.57757986998638743, enquanto a mínima histórica foi de R$ 9.017929248297819747.

No desempenho de curto prazo, DPN movimentou-se 0.00% na última hora e +0.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 657.52.

Informações de mercado de DPIN (DPN)

Classificação No.4290 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 657.52R$ 657.52 R$ 657.52 Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 458.01MR$ 458.01M R$ 458.01M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 210,000,000 210,000,000 210,000,000 Fornecimento total 26,231,479 26,231,479 26,231,479 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de DPIN é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 657.52. A oferta em circulação de DPN é 0.00, com um fornecimento total de 26231479. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 458.01M.