Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Data Ownership hoje é 0.0005863 BRL. A capitalização de mercado de DOP2 é de 0 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de DOP2 para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Data Ownership hoje é 0.0005863 BRL. A capitalização de mercado de DOP2 é de 0 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de DOP2 para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre DOP2

Informações sobre preços de DOP2

O que é DOP2

Site oficial do DOP2

Tokenomics de DOP2

Previsão de preço de DOP2

Histórico de preço de DOP2

Guia de compra de DOP2

Conversor de DOP2 para moeda Fiat

Spot DOP2

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Data Ownership

Cotação Data Ownership (DOP2)

Preço em tempo real de 1 DOP2 para BRL

R$0.003042897
R$0.003042897R$0.003042897
-0.84%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Data Ownership (DOP2)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:13:25 (UTC+8)

Preço de Data Ownership hoje

O preço ao vivo de Data Ownership (DOP2) hoje é R$ 0.0005863, com uma variação de 0.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOP2 para BRL é de R$ 0.0005863 por DOP2.

Data Ownership ocupa atualmente a posição #3909 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 DOP2. Nas últimas 24 horas, DOP2 foi negociado entre R$ 0.0005855 (mínimo) e R$ 0.0005997 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.5934424458662001285, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0076673079213677082.

No desempenho de curto prazo, DOP2 movimentou-se -0.53% na última hora e -12.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 125.45K.

Informações de mercado de Data Ownership (DOP2)

No.3909

R$ 0.00
R$ 0.00R$ 0.00

R$ 125.45K
R$ 125.45KR$ 125.45K

R$ 12.19M
R$ 12.19MR$ 12.19M

0.00
0.00 0.00

20,793,255,250.60114809
20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809

ETH

A capitalização de mercado atual de Data Ownership é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 125.45K. A oferta em circulação de DOP2 é 0.00, com um fornecimento total de 20793255250.60114809. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 12.19M.

Histórico de preço de Data Ownership BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.0005855
R$ 0.0005855R$ 0.0005855
Mínimo 24h
R$ 0.0005997
R$ 0.0005997R$ 0.0005997
Máximo 24h

R$ 0.0005855
R$ 0.0005855R$ 0.0005855

R$ 0.0005997
R$ 0.0005997R$ 0.0005997

R$ 0.5934424458662001285
R$ 0.5934424458662001285R$ 0.5934424458662001285

R$ 0.0076673079213677082
R$ 0.0076673079213677082R$ 0.0076673079213677082

-0.53%

-0.84%

-12.52%

-12.52%

Histórico de preços de Data Ownership (DOP2) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Data Ownership para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.000025777-0.84%
30 diasR$ -0.0003356-36.41%
60 diasR$ -0.0009437-61.68%
90 diasR$ -0.0023687-80.16%
Variação de preço de Data Ownership hoje

Hoje, DOP2 registrou uma variação de R$ -0.000025777 (-0.84%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Data Ownership

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0003356 (-36.41%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Data Ownership

Expandindo a visualização para 60 dias, DOP2 teve uma variação de R$ -0.0009437 (-61.68%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Data Ownership

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0023687 (-80.16%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Data Ownership (DOP2)!

Confira agora a página de histórico de preço do Data Ownership.

Análise para Data Ownership

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Data Ownership. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Quais fatores influenciam os preços de Data Ownership?

O Protocolo de Propriedade de Dados (DOP2) é influenciado por diversos fatores-chave:

1. Demanda do mercado por soluções de privacidade de dados
2. Taxa de adoção por empresas e indivíduos
3. Utilidade do token dentro do ecossistema
4. Sentimento geral do mercado de criptomoedas
5. Desenvolvimentos regulatórios relacionados à proteção de dados
6. Concorrência com projetos semelhantes focados em privacidade
7. Atualizações tecnológicas e melhorias na plataforma
8. Volume de negociação e liquidez
9. Anúncios de parcerias
10. Aversão geral ao risco dos investidores

Por que as pessoas querem saber o preço de Data Ownership hoje?

As pessoas querem saber o preço do DOP2 hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação informadas, acompanhar o desempenho da carteira, definir os melhores momentos para entrar ou sair do mercado, avaliar ganhos e perdas de investimento e manter-se atualizado sobre a volatilidade do mercado. Os preços em tempo real ajudam os traders a aproveitar as oportunidades.

Previsão de preço para Data Ownership

Previsão de preço de Data Ownership (DOP2) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de DOP2 em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Data Ownership (DOP2) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Data Ownership pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Data Ownership pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de DOP2 para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Data Ownership.

Como comprar e investir em Data Ownership em Brasil

Pronto para começar com Data Ownership? Comprar DOP2 é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Data Ownership. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Data Ownership (DOP2).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de 0.00 tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Data Ownership será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Data Ownership(DOP2)

O que você pode fazer com Data Ownership

Possuir Data Ownership permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Data Ownership (DOP2) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Data Ownership (DOP2)

Data Ownership Protocol enables enterprises to transfer digital assets with confidence. Payments pass KYT screening, remain confidential on-chain, and produce instant audit proofs. From payroll to treasury, teams gain privacy and compliance—all from one intuitive dashboard.

Recurso Data Ownership

Para uma compreensão mais aprofundada de Data Ownership, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Data Ownership
Explorador de blocos

Categoria :

Ethereum Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Data Ownership

Última atualização da página: 2026-08-13 04:13:25 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Data Ownership (DOP2)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Data Ownership

DOP2USDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em DOP2 com alavancagem. Explore a negociação de futuros de DOP2USDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Data Ownership (DOP2) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Data Ownership.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DOP2/USDT
R$0.003044454
R$0.003044454R$0.003044454
-0.64%
211.25M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.175422
R$0.175422R$0.175422

+69.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.09342
R$0.09342R$0.09342

+350.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.38054
R$1.38054R$1.38054

+9.46%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7005554
R$1.7005554R$1.7005554

+0.33%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0515367
R$0.0515367R$0.0515367

+2.58%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001948845
R$0.001948845R$0.001948845

+50.20%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0227322
R$0.0227322R$0.0227322

+21.66%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0054495
R$0.0054495R$0.0054495

+5.00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.744677
R$13.744677R$13.744677

+32.41%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27446678
R$1.27446678R$1.27446678

+12.07%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de DOP2 para BRL

Montante

DOP2
DOP2
BRL
BRL

1 DOP2 = 0.003042897 BRL