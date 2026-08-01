Preço de Data Ownership hoje

O preço ao vivo de Data Ownership (DOP2) hoje é R$ 0.0005863, com uma variação de 0.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOP2 para BRL é de R$ 0.0005863 por DOP2.

Data Ownership ocupa atualmente a posição #3909 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 DOP2. Nas últimas 24 horas, DOP2 foi negociado entre R$ 0.0005855 (mínimo) e R$ 0.0005997 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.5934424458662001285, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0076673079213677082.

No desempenho de curto prazo, DOP2 movimentou-se -0.53% na última hora e -12.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 125.45K.

Informações de mercado de Data Ownership (DOP2)

Classificação No.3909 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 125.45KR$ 125.45K R$ 125.45K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 12.19MR$ 12.19M R$ 12.19M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento total 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Data Ownership é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 125.45K. A oferta em circulação de DOP2 é 0.00, com um fornecimento total de 20793255250.60114809. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 12.19M.