Análise técnica de Degen (DEGEN) hoje A página de Análise de Degen fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DEGEN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Degen abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Degen (DEGEN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0011923 -- -5.11% -8.24% +9.74%

Fluxo de capital de Degen Entrada líquida Preço de DEGENUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.05 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Degen (DEGEN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Degen. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DEGEN / USDT $0.0011928 $0.0011928 $0.0011928 -0.86% 48.08M (USDT) Negociar