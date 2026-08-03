Análise técnica de Decred (DCR) hoje A página de Análise de Decred fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DCR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Decred abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Decred (DCR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $12.188 -- -4.75% -3.03% -35.02%

Fluxo de capital de Decred Entrada líquida Preço de DCRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 12.23 2026-08-12 -$0.02 M 12.18 2026-08-11 $0.01 M 12.83 2026-08-10 -$0.03 M 12.71 2026-08-09 $0.02 M 12.96 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Decred (DCR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Decred. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DCR / USDT $12.196 $12.196 $12.196 +0.09% 8.11K (USDT) Negociar