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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre CertiK, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre CertiK, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de CertiK (CTK) hoje

Análise técnica de CertiK (CTK) hoje

A página de Análise de CertiK fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CTK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CertiK abaixo.

Variação de preço de CertiK (CTK)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1073--+6.92%+6.23%-47.04%
Saiba mais sobre o preço de CertiK

Indicadores técnicos de CertiK

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do CertiK em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 5
Neutro 8
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 2Compra 8
Indicadores técnicos:NeutroVenda 1Neutro 6Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1074
0.1073
R2
0.1073
0.1073
R1
0.1073
0.1073
PP
0.1072
0.1072
S1
0.1072
0.1072
S2
0.1071
0.1072
S3
0.1071
0.1071

Sinais de mercado CertiK

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.32M
$5.64 M
$5.96 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.09 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.09 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de CertiK

Entrada líquidaPreço de CTKUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.11
2026-08-12-$0.01 M0.11
2026-08-11$0.00 M0.11
2026-08-10-$0.01 M0.11
2026-08-09-$0.01 M0.11

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CTK/USDT
$0.10731
$0.10731$0.10731
-0.44%
509.48K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CTK
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