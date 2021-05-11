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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre CASPER, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre CASPER, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de CASPER (CSPR) hoje

Análise técnica de CASPER (CSPR) hoje

A página de Análise de CASPER fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CSPR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CASPER abaixo.

Variação de preço de CASPER (CSPR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00232--+24.79%+29.46%-21.12%
Saiba mais sobre o preço de CASPER

Indicadores técnicos de CASPER

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do CASPER em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 3
Neutro 4
Compra 19
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 4Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.002315
0.002314
R2
0.002314
0.002312
R1
0.002312
0.002312
PP
0.002311
0.002311
S1
0.002309
0.002309
S2
0.002308
0.002309
S3
0.002306
0.002308

Sinais de mercado CASPER

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.17M
$0.77 M
$0.94 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.14 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de CASPER

Entrada líquidaPreço de CSPRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.00
2026-08-12$0.14 M0.00
2026-08-11$0.19 M0.00
2026-08-10$0.07 M0.00
2026-08-09-$0.01 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie CASPER (CSPR) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CSPR/USDT
$0.002329
$0.002329$0.002329
+2.73%
34.78M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CSPR
CSPR
USD
USD

1 CSPR = 0.00232 USD