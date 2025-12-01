Preço de Crepe hoje

O preço ao vivo de Crepe (CREPE1) hoje é $ 0.0000428, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CREPE1 para USD é de $ 0.0000428 por CREPE1.

Crepe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CREPE1. Nas últimas 24 horas, CREPE1 foi negociado entre $ 0.000035904 (mínimo) e $ 0.000045 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CREPE1 movimentou-se -1.48% na última hora e +74.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 87.19K.

Informações de mercado de Crepe (CREPE1)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 87.19K$ 87.19K $ 87.19K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Crepe é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 87.19K. A oferta em circulação de CREPE1 é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.