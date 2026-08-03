Análise técnica de COTI (COTI) hoje A página de Análise de COTI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de COTI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de COTI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de COTI (COTI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.011271 -- +8.91% +46.79% -24.41%

Indicadores técnicos de COTI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do COTI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 4 Compra 9 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 0 Compra 7 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.012814 0.012792 R2 0.012792 0.012765 R1 0.012745 0.012749 PP 0.012722 0.012722 S1 0.012676 0.012696 S2 0.012653 0.01268 S3 0.012607 0.012653

Sinais de mercado COTI Volume líquido atual de ordens em aberto 0.03M $8.12 M $8.09 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.06M Compras ativas de 3 dias $3.52 M Vendas ativas de 3 dias $3.58 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $5.24 M Vendas ativas de 7 dias $5.23 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de COTI Entrada líquida Preço de COTIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.24 M 0.01 2026-08-12 -$0.18 M 0.01 2026-08-11 -$0.14 M 0.01 2026-08-10 -$0.03 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie COTI (COTI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o COTI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h COTI / USDT $0.011302 $0.011302 $0.011302 +24.12% 26.12M (USDT) Negociar COTI / USDC $0.011301 $0.011301 $0.011301 +24.25% 6.14M (USDT) Negociar