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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre COTI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre COTI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de COTI (COTI) hoje

Análise técnica de COTI (COTI) hoje

A página de Análise de COTI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de COTI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de COTI abaixo.

Variação de preço de COTI (COTI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.011271--+8.91%+46.79%-24.41%
Saiba mais sobre o preço de COTI

Indicadores técnicos de COTI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do COTI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 4
Compra 9
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 0Compra 7
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.012814
0.012792
R2
0.012792
0.012765
R1
0.012745
0.012749
PP
0.012722
0.012722
S1
0.012676
0.012696
S2
0.012653
0.01268
S3
0.012607
0.012653

Sinais de mercado COTI

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.03M
$8.12 M
$8.09 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.06M
Compras ativas de 3 dias
$3.52 M
Vendas ativas de 3 dias
$3.58 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$5.24 M
Vendas ativas de 7 dias
$5.23 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de COTI

Entrada líquidaPreço de COTIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.24 M0.01
2026-08-12-$0.18 M0.01
2026-08-11-$0.14 M0.01
2026-08-10-$0.03 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie COTI (COTI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o COTI.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
COTI/USDT
$0.011302
$0.011302$0.011302
+24.12%
26.12M (USDT)
COTI/USDC
$0.011301
$0.011301$0.011301
+24.25%
6.14M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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COTI
USD
USD

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