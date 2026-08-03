Mais sobre COTI
Informações sobre preços de COTI
O que é COTI
Whitepaper de COTI
Site oficial do COTI
Tokenomics de COTI
Previsão de preço de COTI
Histórico de preço de COTI
Guia de compra de COTI
Conversor de COTI para moeda Fiat
Spot COTI
Futuros USDT-M de COTI
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de COTI (COTI) hoje
Variação de preço de COTI (COTI)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.011271
|--
|+8.91%
|+46.79%
|-24.41%
Indicadores técnicos de COTI
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do COTI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Neutro
|Venda 7
|Neutro 0
|Compra 7
|Indicadores técnicos:
|Venda
|Venda 6
|Neutro 4
|Compra 2
Sinais de mercado COTI
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de COTI
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.24 M
|0.01
|2026-08-12
|-$0.18 M
|0.01
|2026-08-11
|-$0.14 M
|0.01
|2026-08-10
|-$0.03 M
|0.01
|2026-08-09
|$0.00 M
|0.01
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre COTI
Negocie COTI (COTI) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o COTI.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.