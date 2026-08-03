Análise técnica de Compound (COMP) hoje A página de Análise de Compound fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de COMP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Compound abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Compound (COMP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $16.17 -- -2.12% -2.65% -29.33%

Indicadores técnicos de Compound

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Compound em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 1 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 16.1733 16.1666 R2 16.1666 16.1628 R1 16.1633 16.1604 PP 16.1566 16.1566 S1 16.1533 16.1528 S2 16.1466 16.1504 S3 16.1433 16.1466

Sinais de mercado Compound Volume líquido atual de ordens em aberto 0.58M $3.95 M $3.38 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.05M Compras ativas de 3 dias $0.11 M Vendas ativas de 3 dias $0.06 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.06M Compras ativas de 7 dias $0.39 M Vendas ativas de 7 dias $0.33 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Compound Entrada líquida Preço de COMPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 16.22 2026-08-12 -$0.07 M 16.19 2026-08-11 -$0.05 M 16.21 2026-08-10 -$0.07 M 16.57 2026-08-09 -$0.01 M 16.70 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Compound (COMP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Compound. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h COMP / USDT $16.18 $16.18 $16.18 -0.12% 3.30K (USDT) Negociar