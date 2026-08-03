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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Compound, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Compound, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Compound (COMP) hoje

Análise técnica de Compound (COMP) hoje

A página de Análise de Compound fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de COMP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Compound abaixo.

Variação de preço de Compound (COMP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$16.17---2.12%-2.65%-29.33%
Saiba mais sobre o preço de Compound

Indicadores técnicos de Compound

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Compound em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 1
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
16.1733
16.1666
R2
16.1666
16.1628
R1
16.1633
16.1604
PP
16.1566
16.1566
S1
16.1533
16.1528
S2
16.1466
16.1504
S3
16.1433
16.1466

Sinais de mercado Compound

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.58M
$3.95 M
$3.38 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.05M
Compras ativas de 3 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.06 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.06M
Compras ativas de 7 dias
$0.39 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.33 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Compound

Entrada líquidaPreço de COMPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M16.22
2026-08-12-$0.07 M16.19
2026-08-11-$0.05 M16.21
2026-08-10-$0.07 M16.57
2026-08-09-$0.01 M16.70

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
COMP/USDT
$16.18
$16.18$16.18
-0.12%
3.30K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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COMP
USD
USD

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