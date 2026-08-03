Análise técnica de Manchester City Fan (CITY) hoje A página de Análise de Manchester City Fan fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CITY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Manchester City Fan abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Manchester City Fan (CITY) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3593 -- -4.55% -6.14% -37.82%

Fluxo de capital de Manchester City Fan Entrada líquida Preço de CITYUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.36 2026-08-12 -$0.02 M 0.36 2026-08-11 -$0.04 M 0.36 2026-08-10 -$0.01 M 0.37 2026-08-09 -$0.01 M 0.37 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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