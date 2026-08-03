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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ChainGPT, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ChainGPT, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de ChainGPT (CGPT) hoje

Análise técnica de ChainGPT (CGPT) hoje

A página de Análise de ChainGPT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CGPT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ChainGPT abaixo.

Variação de preço de ChainGPT (CGPT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.020308--+8.83%+9.82%-43.55%
Saiba mais sobre o preço de ChainGPT

Indicadores técnicos de ChainGPT

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ChainGPT em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 2
Compra 8
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:NeutroVenda 6Neutro 2Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02026
0.02025
R2
0.02025
0.02025
R1
0.02025
0.02025
PP
0.02024
0.02024
S1
0.02024
0.02024
S2
0.02023
0.02024
S3
0.02023
0.02023

Sinais de mercado ChainGPT

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.87M
$6.11 M
$6.99 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.18 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.19 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ChainGPT

Entrada líquidaPreço de CGPTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12-$0.03 M0.02
2026-08-11$0.02 M0.02
2026-08-10$0.06 M0.02
2026-08-09$0.01 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie ChainGPT (CGPT) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CGPT/USDT
$0.020308
$0.020308$0.020308
-0.63%
3.35M (USDT)
CGPT/USDC
$0.02028
$0.02028$0.02028
-0.63%
2.65M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CGPT
CGPT
USD
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