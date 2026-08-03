Análise técnica de ChainGPT (CGPT) hoje A página de Análise de ChainGPT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CGPT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ChainGPT abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ChainGPT (CGPT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.020308 -- +8.83% +9.82% -43.55%

Indicadores técnicos de ChainGPT

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ChainGPT em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 2 Compra 8 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Neutro Venda 6 Neutro 2 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02026 0.02025 R2 0.02025 0.02025 R1 0.02025 0.02025 PP 0.02024 0.02024 S1 0.02024 0.02024 S2 0.02023 0.02024 S3 0.02023 0.02023

Sinais de mercado ChainGPT Volume líquido atual de ordens em aberto -0.87M $6.11 M $6.99 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.18 M Vendas ativas de 7 dias $0.19 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ChainGPT Entrada líquida Preço de CGPTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 -$0.03 M 0.02 2026-08-11 $0.02 M 0.02 2026-08-10 $0.06 M 0.02 2026-08-09 $0.01 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ChainGPT (CGPT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ChainGPT. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CGPT / USDT $0.020308 $0.020308 $0.020308 -0.63% 3.35M (USDT) Negociar CGPT / USDC $0.02028 $0.02028 $0.02028 -0.63% 2.65M (USDT) Negociar