Análise técnica de Celer Network (CELR) hoje A página de Análise de Celer Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CELR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Celer Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Celer Network (CELR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.001949 -- +15.94% +12.39% -32.94%

Indicadores técnicos de Celer Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Celer Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 4 Compra 12 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.001943 0.001943 R2 0.001943 0.001942 R1 0.001942 0.001942 PP 0.001942 0.001942 S1 0.001941 0.001941 S2 0.001941 0.001941 S3 0.00194 0.001941

Sinais de mercado Celer Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.43M $6.02 M $6.45 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.27 M Vendas ativas de 7 dias $0.28 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Celer Network Entrada líquida Preço de CELRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Celer Network (CELR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Celer Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CELR / USDT $0.001949 $0.001949 $0.001949 +0.46% 26.12M (USDT) Negociar