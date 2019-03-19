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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Celer Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Celer Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Celer Network (CELR) hoje

Análise técnica de Celer Network (CELR) hoje

A página de Análise de Celer Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CELR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Celer Network abaixo.

Variação de preço de Celer Network (CELR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.001949--+15.94%+12.39%-32.94%
Saiba mais sobre o preço de Celer Network

Indicadores técnicos de Celer Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Celer Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 4
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.001943
0.001943
R2
0.001943
0.001942
R1
0.001942
0.001942
PP
0.001942
0.001942
S1
0.001941
0.001941
S2
0.001941
0.001941
S3
0.00194
0.001941

Sinais de mercado Celer Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.43M
$6.02 M
$6.45 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.27 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.28 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Celer Network

Entrada líquidaPreço de CELRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09-$0.02 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CELR/USDT
$0.001949
$0.001949$0.001949
+0.46%
26.12M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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