Análise técnica de CELO (CELO) hoje A página de Análise de CELO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CELO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CELO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de CELO (CELO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.06136 -- +2.01% -13.74% -34.29%

Indicadores técnicos de CELO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do CELO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 2 Compra 6 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.06126 0.06125 R2 0.06125 0.06124 R1 0.06124 0.06124 PP 0.06123 0.06123 S1 0.06122 0.06122 S2 0.06121 0.06122 S3 0.0612 0.06121

Sinais de mercado CELO Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $2.20 M $2.20 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.09 M Vendas ativas de 7 dias $0.09 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de CELO Entrada líquida Preço de CELOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.06 2026-08-12 $0.01 M 0.06 2026-08-11 -$0.04 M 0.06 2026-08-10 -$0.05 M 0.06 2026-08-09 -$0.02 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie CELO (CELO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o CELO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CELO / USDT $0.06137 $0.06137 $0.06137 -0.67% 911.25K (USDT) Negociar