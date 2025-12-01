Preço de Ibiza Final Boss hoje

O preço ao vivo de Ibiza Final Boss (BOSS) hoje é $ 0.0002114, com uma variação de 5.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOSS para USD é de $ 0.0002114 por BOSS.

Ibiza Final Boss ocupa atualmente a posição #2839 em capitalização de mercado, totalizando $ 196.67K, com um fornecimento em circulação de 930.34M BOSS. Nas últimas 24 horas, BOSS foi negociado entre $ 0.0001955 (mínimo) e $ 0.0002117 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04818861394228114, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000144421986350166.

No desempenho de curto prazo, BOSS movimentou-se +4.65% na última hora e +32.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.08K.

Informações de mercado de Ibiza Final Boss (BOSS)

Classificação No.2839 Capitalização de mercado $ 196.67K$ 196.67K $ 196.67K Volume (24h) $ 55.08K$ 55.08K $ 55.08K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 196.68K$ 196.68K $ 196.68K Fornecimento Circulante 930.34M 930.34M 930.34M Fornecimento máximo 930,382,708.578407 930,382,708.578407 930,382,708.578407 Fornecimento total 930,337,232.52363 930,337,232.52363 930,337,232.52363 Taxa circulante 99.99% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Ibiza Final Boss é $ 196.67K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.08K. A oferta em circulação de BOSS é 930.34M, com um fornecimento total de 930337232.52363. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 196.68K.