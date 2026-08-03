Análise técnica de BOOK OF MEME (BOME) hoje A página de Análise de BOOK OF MEME fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BOME, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BOOK OF MEME abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BOOK OF MEME (BOME) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0007703 -- +33.31% +88.93% +22.05%

Indicadores técnicos de BOOK OF MEME

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BOOK OF MEME em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 1 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.000769 0.000769 R2 0.000769 0.0007689 R1 0.0007689 0.0007689 PP 0.0007689 0.0007689 S1 0.0007688 0.0007688 S2 0.0007688 0.0007688 S3 0.0007687 0.0007688

Sinais de mercado BOOK OF MEME Volume líquido atual de ordens em aberto -0.81M $11.21 M $12.02 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.65 M Vendas ativas de 3 dias $0.68 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $2.84 M Vendas ativas de 7 dias $2.84 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BOOK OF MEME Entrada líquida Preço de BOMEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 -$0.11 M 0.00 2026-08-11 -$0.25 M 0.00 2026-08-10 $0.32 M 0.00 2026-08-09 $0.18 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BOOK OF MEME (BOME) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BOOK OF MEME. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BOME / USDT $0.0007685 $0.0007685 $0.0007685 +0.52% 119.28M (USDT) Negociar