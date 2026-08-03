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Análise técnica de BOOK OF MEME (BOME) hoje

Análise técnica de BOOK OF MEME (BOME) hoje

A página de Análise de BOOK OF MEME fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BOME, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BOOK OF MEME abaixo.

Variação de preço de BOOK OF MEME (BOME)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0007703--+33.31%+88.93%+22.05%
Saiba mais sobre o preço de BOOK OF MEME

Indicadores técnicos de BOOK OF MEME

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BOOK OF MEME em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 1
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.000769
0.000769
R2
0.000769
0.0007689
R1
0.0007689
0.0007689
PP
0.0007689
0.0007689
S1
0.0007688
0.0007688
S2
0.0007688
0.0007688
S3
0.0007687
0.0007688

Sinais de mercado BOOK OF MEME

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.81M
$11.21 M
$12.02 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.65 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.68 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$2.84 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.84 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de BOOK OF MEME

Entrada líquidaPreço de BOMEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12-$0.11 M0.00
2026-08-11-$0.25 M0.00
2026-08-10$0.32 M0.00
2026-08-09$0.18 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BOME/USDT
$0.0007685
$0.0007685$0.0007685
+0.52%
119.28M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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