Análise técnica de Blur (BLUR) hoje A página de Análise de Blur fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BLUR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Blur abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Blur (BLUR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01333 -- -1.85% -21.18% -48.91%

Indicadores técnicos de Blur

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Blur em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 5 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 2 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01331 0.01331 R2 0.01331 0.0133 R1 0.0133 0.0133 PP 0.0133 0.0133 S1 0.01329 0.01329 S2 0.01329 0.01329 S3 0.01328 0.01329

Sinais de mercado Blur Volume líquido atual de ordens em aberto -0.16M $9.74 M $9.90 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.15 M Vendas ativas de 7 dias $0.15 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Blur Entrada líquida Preço de BLURUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.03 M 0.01 2026-08-10 -$0.01 M 0.01 2026-08-09 -$0.11 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Blur (BLUR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Blur. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BLUR / USDT $0.01332 $0.01332 $0.01332 -1.04% 4.32M (USDT) Negociar