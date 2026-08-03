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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Blur, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Blur, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Blur (BLUR) hoje

Análise técnica de Blur (BLUR) hoje

A página de Análise de Blur fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BLUR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Blur abaixo.

Variação de preço de Blur (BLUR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01333---1.85%-21.18%-48.91%
Saiba mais sobre o preço de Blur

Indicadores técnicos de Blur

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Blur em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 5
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 2Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01331
0.01331
R2
0.01331
0.0133
R1
0.0133
0.0133
PP
0.0133
0.0133
S1
0.01329
0.01329
S2
0.01329
0.01329
S3
0.01328
0.01329

Sinais de mercado Blur

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.16M
$9.74 M
$9.90 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.15 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Blur

Entrada líquidaPreço de BLURUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11-$0.03 M0.01
2026-08-10-$0.01 M0.01
2026-08-09-$0.11 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BLUR/USDT
$0.01332
$0.01332$0.01332
-1.04%
4.32M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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