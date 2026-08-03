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Análise técnica de Big Time (BIGTIME) hoje

Análise técnica de Big Time (BIGTIME) hoje

A página de Análise de Big Time fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BIGTIME, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Big Time abaixo.

Variação de preço de Big Time (BIGTIME)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.004947---9.30%-27.38%-64.72%
Saiba mais sobre o preço de Big Time

Indicadores técnicos de Big Time

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Big Time em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 6
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 9Neutro 3Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 3Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.004939
0.004938
R2
0.004938
0.004938
R1
0.004938
0.004938
PP
0.004937
0.004937
S1
0.004937
0.004937
S2
0.004936
0.004937
S3
0.004936
0.004936

Sinais de mercado Big Time

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.23M
$6.43 M
$6.66 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.11 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.34 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.33 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Big Time

Entrada líquidaPreço de BIGTIMEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12$0.02 M0.00
2026-08-11-$0.06 M0.01
2026-08-10-$0.02 M0.01
2026-08-09-$0.01 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BIGTIME/USDT
$0.004948
$0.004948$0.004948
-0.40%
11.93M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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BIGTIME
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