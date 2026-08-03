Análise técnica de Big Time (BIGTIME) hoje A página de Análise de Big Time fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BIGTIME, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Big Time abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Big Time (BIGTIME) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.004947 -- -9.30% -27.38% -64.72%

Indicadores técnicos de Big Time

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Big Time em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 6 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 9 Neutro 3 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 3 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.004939 0.004938 R2 0.004938 0.004938 R1 0.004938 0.004938 PP 0.004937 0.004937 S1 0.004937 0.004937 S2 0.004936 0.004937 S3 0.004936 0.004936

Sinais de mercado Big Time Volume líquido atual de ordens em aberto -0.23M $6.43 M $6.66 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.11 M Vendas ativas de 3 dias $0.11 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.34 M Vendas ativas de 7 dias $0.33 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Big Time Entrada líquida Preço de BIGTIMEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 $0.02 M 0.00 2026-08-11 -$0.06 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Big Time (BIGTIME) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Big Time. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BIGTIME / USDT $0.004948 $0.004948 $0.004948 -0.40% 11.93M (USDT) Negociar