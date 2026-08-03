Mais sobre BIGTIME
Informações sobre preços de BIGTIME
O que é BIGTIME
Whitepaper de BIGTIME
Site oficial do BIGTIME
Tokenomics de BIGTIME
Previsão de preço de BIGTIME
Histórico de preço de BIGTIME
Guia de compra de BIGTIME
Conversor de BIGTIME para moeda Fiat
Spot BIGTIME
Futuros USDT-M de BIGTIME
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Big Time (BIGTIME) hoje
Variação de preço de Big Time (BIGTIME)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.004947
|--
|-9.30%
|-27.38%
|-64.72%
Indicadores técnicos de Big Time
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Big Time em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Venda forte
|Venda 9
|Neutro 3
|Compra 2
|Indicadores técnicos:
|Compra
|Venda 3
|Neutro 3
|Compra 6
Sinais de mercado Big Time
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Big Time
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.02 M
|0.00
|2026-08-11
|-$0.06 M
|0.01
|2026-08-10
|-$0.02 M
|0.01
|2026-08-09
|-$0.01 M
|0.01
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Big Time
Negocie Big Time (BIGTIME) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Big Time.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.