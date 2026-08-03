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Análise técnica de BICONOMY (BICO) hoje

Análise técnica de BICONOMY (BICO) hoje

A página de Análise de BICONOMY fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BICO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BICONOMY abaixo.

Variação de preço de BICONOMY (BICO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03549--+34.94%+172.79%+31.98%
Saiba mais sobre o preço de BICONOMY

Indicadores técnicos de BICONOMY

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BICONOMY em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 1
Compra 12
Médias móveis:VendaVenda 9Neutro 0Compra 5
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03524
0.03519
R2
0.03519
0.03514
R1
0.0351
0.03511
PP
0.03505
0.03505
S1
0.03496
0.035
S2
0.03491
0.03497
S3
0.03482
0.03491

Sinais de mercado BICONOMY

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.64M
$1.55 M
$2.19 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$6.84 M
Vendas ativas de 3 dias
$6.83 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.31M
Compras ativas de 7 dias
$64.27 M
Vendas ativas de 7 dias
$63.97 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de BICONOMY

Entrada líquidaPreço de BICOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.11 M0.04
2026-08-12-$0.79 M0.03
2026-08-11-$0.18 M0.04
2026-08-10-$0.01 M0.04
2026-08-09$1.17 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BICO/USDT
$0.03549
$0.03549$0.03549
+3.52%
5.91M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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