Análise técnica de BICONOMY (BICO) hoje A página de Análise de BICONOMY fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BICO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BICONOMY abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BICONOMY (BICO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03549 -- +34.94% +172.79% +31.98%

Indicadores técnicos de BICONOMY

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BICONOMY em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 1 Compra 12 Médias móveis : Venda Venda 9 Neutro 0 Compra 5 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03524 0.03519 R2 0.03519 0.03514 R1 0.0351 0.03511 PP 0.03505 0.03505 S1 0.03496 0.035 S2 0.03491 0.03497 S3 0.03482 0.03491

Sinais de mercado BICONOMY Volume líquido atual de ordens em aberto -0.64M $1.55 M $2.19 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $6.84 M Vendas ativas de 3 dias $6.83 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.31M Compras ativas de 7 dias $64.27 M Vendas ativas de 7 dias $63.97 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BICONOMY Entrada líquida Preço de BICOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.11 M 0.04 2026-08-12 -$0.79 M 0.03 2026-08-11 -$0.18 M 0.04 2026-08-10 -$0.01 M 0.04 2026-08-09 $1.17 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BICONOMY (BICO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BICONOMY. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BICO / USDT $0.03549 $0.03549 $0.03549 +3.52% 5.91M (USDT) Negociar