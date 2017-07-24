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Análise técnica de Bitcoin Cash Node (BCH) hoje
Variação de preço de Bitcoin Cash Node (BCH)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$213.7
|--
|-0.89%
|-9.49%
|-51.22%
Indicadores técnicos de Bitcoin Cash Node
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bitcoin Cash Node em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Venda forte
|Venda 13
|Neutro 0
|Compra 1
|Indicadores técnicos:
|Compra
|Venda 4
|Neutro 2
|Compra 6
Sinais de mercado Bitcoin Cash Node
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Bitcoin Cash Node
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.06 M
|214.30
|2026-08-12
|$0.07 M
|213.70
|2026-08-11
|$0.47 M
|211.50
|2026-08-10
|-$0.36 M
|214.20
|2026-08-09
|-$0.29 M
|218.40
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.