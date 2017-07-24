Análise técnica de Bitcoin Cash Node (BCH) hoje A página de Análise de Bitcoin Cash Node fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BCH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bitcoin Cash Node abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bitcoin Cash Node (BCH) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $213.7 -- -0.89% -9.49% -51.22%

Indicadores técnicos de Bitcoin Cash Node

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bitcoin Cash Node em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 2 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 0 Compra 1 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 214.11 214.08 R2 214.08 214.0456 R1 214.02 214.0243 PP 213.99 213.99 S1 213.93 213.9556 S2 213.9 213.9343 S3 213.84 213.9

Sinais de mercado Bitcoin Cash Node Volume líquido atual de ordens em aberto -1.33M $15.80 M $17.13 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.32M Compras ativas de 3 dias $2.98 M Vendas ativas de 3 dias $2.65 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.30M Compras ativas de 7 dias $7.91 M Vendas ativas de 7 dias $7.61 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Bitcoin Cash Node Entrada líquida Preço de BCHUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.06 M 214.30 2026-08-12 $0.07 M 213.70 2026-08-11 $0.47 M 211.50 2026-08-10 -$0.36 M 214.20 2026-08-09 -$0.29 M 218.40 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Bitcoin Cash Node (BCH) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bitcoin Cash Node. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BCH / USDT $213.8 $213.8 $213.8 +0.09% 2.47K (USDT) Negociar BCH / USDC $213.1 $213.1 $213.1 0.00% 130.31 (USDT) Negociar BCH / BTC $0.003371 $0.003371 $0.003371 +0.11% 43.05 (USDT) Negociar BCH / USD1 $213.6 $213.6 $213.6 +0.09% 257.81 (USDT) Negociar