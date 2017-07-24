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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bitcoin Cash Node, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bitcoin Cash Node, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Bitcoin Cash Node (BCH) hoje

Análise técnica de Bitcoin Cash Node (BCH) hoje

A página de Análise de Bitcoin Cash Node fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BCH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bitcoin Cash Node abaixo.

Variação de preço de Bitcoin Cash Node (BCH)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$213.7---0.89%-9.49%-51.22%
Saiba mais sobre o preço de Bitcoin Cash Node

Indicadores técnicos de Bitcoin Cash Node

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bitcoin Cash Node em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 2
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 0Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 2Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
214.11
214.08
R2
214.08
214.0456
R1
214.02
214.0243
PP
213.99
213.99
S1
213.93
213.9556
S2
213.9
213.9343
S3
213.84
213.9

Sinais de mercado Bitcoin Cash Node

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.33M
$15.80 M
$17.13 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.32M
Compras ativas de 3 dias
$2.98 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.65 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.30M
Compras ativas de 7 dias
$7.91 M
Vendas ativas de 7 dias
$7.61 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Bitcoin Cash Node

Entrada líquidaPreço de BCHUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.06 M214.30
2026-08-12$0.07 M213.70
2026-08-11$0.47 M211.50
2026-08-10-$0.36 M214.20
2026-08-09-$0.29 M218.40

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Bitcoin Cash Node

Negocie Bitcoin Cash Node (BCH) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bitcoin Cash Node.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BCH/USDT
$213.8
$213.8$213.8
+0.09%
2.47K (USDT)
BCH/USDC
$213.1
$213.1$213.1
0.00%
130.31 (USDT)
BCH/BTC
$0.003371
$0.003371$0.003371
+0.11%
43.05 (USDT)
BCH/USD1
$213.6
$213.6$213.6
+0.09%
257.81 (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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