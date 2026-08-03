Análise técnica de BAT (BAT) hoje A página de Análise de BAT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BAT abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BAT (BAT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.05924 -- -12.55% -27.00% -44.07%

Indicadores técnicos de BAT

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BAT em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 3 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 11 Neutro 1 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0592 0.0592 R2 0.0592 0.05919 R1 0.05919 0.05919 PP 0.05919 0.05919 S1 0.05918 0.05918 S2 0.05918 0.05918 S3 0.05917 0.05918

Sinais de mercado BAT Volume líquido atual de ordens em aberto -0.12M $2.42 M $2.54 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.04M Compras ativas de 3 dias $0.30 M Vendas ativas de 3 dias $0.26 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.05M Compras ativas de 7 dias $0.39 M Vendas ativas de 7 dias $0.34 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BAT Entrada líquida Preço de BATUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.06 2026-08-12 -$0.02 M 0.06 2026-08-11 -$0.02 M 0.06 2026-08-10 -$0.03 M 0.07 2026-08-09 -$0.02 M 0.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BAT (BAT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BAT. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BAT / USDT $0.05924 $0.05924 $0.05924 -4.00% 930.53K (USDT) Negociar