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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BAT, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BAT, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de BAT (BAT) hoje

Análise técnica de BAT (BAT) hoje

A página de Análise de BAT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BAT abaixo.

Variação de preço de BAT (BAT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.05924---12.55%-27.00%-44.07%
Saiba mais sobre o preço de BAT

Indicadores técnicos de BAT

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BAT em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 3
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 11Neutro 1Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 2Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0592
0.0592
R2
0.0592
0.05919
R1
0.05919
0.05919
PP
0.05919
0.05919
S1
0.05918
0.05918
S2
0.05918
0.05918
S3
0.05917
0.05918

Sinais de mercado BAT

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.12M
$2.42 M
$2.54 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.04M
Compras ativas de 3 dias
$0.30 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.26 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.05M
Compras ativas de 7 dias
$0.39 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.34 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de BAT

Entrada líquidaPreço de BATUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.06
2026-08-12-$0.02 M0.06
2026-08-11-$0.02 M0.06
2026-08-10-$0.03 M0.07
2026-08-09-$0.02 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BAT/USDT
$0.05924
$0.05924$0.05924
-4.00%
930.53K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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