Análise técnica de BabyDogeCoin (BABYDOGE) hoje A página de Análise de BabyDogeCoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BABYDOGE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BabyDogeCoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BabyDogeCoin (BABYDOGE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0000000003412 -- +8.90% +11.79% -24.87%

Fluxo de capital de BabyDogeCoin Entrada líquida Preço de BABYDOGEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.02 M 0.00 2026-08-10 $0.02 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BabyDogeCoin (BABYDOGE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BabyDogeCoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BABYDOGE / USDT $0.0000000003413 $0.0000000003413 $0.0000000003413 -0.54% 255065.54B (USDT) Negociar BABYDOGE / USDC $0.0000000003412 $0.0000000003412 $0.0000000003412 -0.52% 161319.42B (USDT) Negociar