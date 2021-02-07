Análise técnica de BounceToken (AUCTION) hoje A página de Análise de BounceToken fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AUCTION, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BounceToken abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BounceToken (AUCTION) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $2.862 -- -4.41% -13.67% -41.87%

Indicadores técnicos de BounceToken

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BounceToken em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 0 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 2.8596 2.8593 R2 2.8593 2.8589 R1 2.8586 2.8587 PP 2.8583 2.8583 S1 2.8576 2.8579 S2 2.8573 2.8577 S3 2.8566 2.8573

Sinais de mercado BounceToken Volume líquido atual de ordens em aberto -0.58M $9.88 M $10.47 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.12 M Vendas ativas de 7 dias $0.12 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BounceToken Entrada líquida Preço de AUCTIONUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 2.87 2026-08-12 -$0.01 M 2.88 2026-08-11 -$0.20 M 2.86 2026-08-10 $0.04 M 3.01 2026-08-09 $0.02 M 3.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BounceToken (AUCTION) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BounceToken. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AUCTION / USDT $2.862 $2.862 $2.862 -0.59% 18.07K (USDT) Negociar