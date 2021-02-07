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Análise técnica de BounceToken (AUCTION) hoje

Análise técnica de BounceToken (AUCTION) hoje

A página de Análise de BounceToken fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AUCTION, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BounceToken abaixo.

Variação de preço de BounceToken (AUCTION)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$2.862---4.41%-13.67%-41.87%
Saiba mais sobre o preço de BounceToken

Indicadores técnicos de BounceToken

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BounceToken em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 0
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 0Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
2.8596
2.8593
R2
2.8593
2.8589
R1
2.8586
2.8587
PP
2.8583
2.8583
S1
2.8576
2.8579
S2
2.8573
2.8577
S3
2.8566
2.8573

Sinais de mercado BounceToken

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.58M
$9.88 M
$10.47 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.12 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de BounceToken

Entrada líquidaPreço de AUCTIONUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M2.87
2026-08-12-$0.01 M2.88
2026-08-11-$0.20 M2.86
2026-08-10$0.04 M3.01
2026-08-09$0.02 M3.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AUCTION/USDT
$2.862
$2.862$2.862
-0.59%
18.07K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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AUCTION
AUCTION
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USD

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