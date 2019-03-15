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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre COSMOS, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre COSMOS, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de COSMOS (ATOM) hoje

Análise técnica de COSMOS (ATOM) hoje

A página de Análise de COSMOS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ATOM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de COSMOS abaixo.

Variação de preço de COSMOS (ATOM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.4--+3.70%-8.86%-31.75%
Saiba mais sobre o preço de COSMOS

Indicadores técnicos de COSMOS

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do COSMOS em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 5
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 5Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.3993
1.3986
R2
1.3986
1.3982
R1
1.3983
1.398
PP
1.3976
1.3976
S1
1.3973
1.3972
S2
1.3966
1.397
S3
1.3963
1.3966

Sinais de mercado COSMOS

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.42M
$14.54 M
$14.96 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.62M
Compras ativas de 3 dias
$4.17 M
Vendas ativas de 3 dias
$3.55 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.35M
Compras ativas de 7 dias
$6.33 M
Vendas ativas de 7 dias
$5.99 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de COSMOS

Entrada líquidaPreço de ATOMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M1.40
2026-08-12-$0.22 M1.41
2026-08-11-$0.19 M1.42
2026-08-10$0.00 M1.41
2026-08-09$0.01 M1.39

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ATOM/USDT
$1.4
$1.4$1.4
-0.77%
236.34K (USDT)
ATOM/USDC
$1.4
$1.4$1.4
-0.77%
18.70K (USDT)
ATOM/BTC
$0.00002208
$0.00002208$0.00002208
-0.76%
6.14K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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