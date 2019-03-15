Análise técnica de COSMOS (ATOM) hoje A página de Análise de COSMOS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ATOM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de COSMOS abaixo. Cadastrar

Variação de preço de COSMOS (ATOM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.4 -- +3.70% -8.86% -31.75%

Indicadores técnicos de COSMOS

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do COSMOS em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 5 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 5 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.3993 1.3986 R2 1.3986 1.3982 R1 1.3983 1.398 PP 1.3976 1.3976 S1 1.3973 1.3972 S2 1.3966 1.397 S3 1.3963 1.3966

Sinais de mercado COSMOS Volume líquido atual de ordens em aberto -0.42M $14.54 M $14.96 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.62M Compras ativas de 3 dias $4.17 M Vendas ativas de 3 dias $3.55 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.35M Compras ativas de 7 dias $6.33 M Vendas ativas de 7 dias $5.99 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de COSMOS Entrada líquida Preço de ATOMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 1.40 2026-08-12 -$0.22 M 1.41 2026-08-11 -$0.19 M 1.42 2026-08-10 $0.00 M 1.41 2026-08-09 $0.01 M 1.39 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie COSMOS (ATOM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o COSMOS. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ATOM / USDT $1.4 $1.4 $1.4 -0.77% 236.34K (USDT) Negociar ATOM / USDC $1.4 $1.4 $1.4 -0.77% 18.70K (USDT) Negociar ATOM / BTC $0.00002208 $0.00002208 $0.00002208 -0.76% 6.14K (USDT) Negociar